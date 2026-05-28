Dinamani
இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியதுமமதா, ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு எஸ்ஐஆர் பணிகளே காரணம்! ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் குற்றச்சாட்டு!பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்டத் தடை: நீதிமன்றம்பவர்பிளேவில் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி!உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக 5 பேர் பரிந்துரை! தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மோகனா!நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்! விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது!பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்!
/
அரியலூர்

அரியலூரில் அதிகரிக்கும் திறந்தவெளி ‘பாா்’கள்: பொதுமக்கள் அச்சம்

அரியலூரில் பரவலாக திறந்தவெளியில் மது அருந்துவோரால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு அதிகரித்துள்ளது.

News image

அரியலூா்-கல்லங்குறிச்சி சாலையில் மது அருந்துவோா்.

Updated On :28 மே 2026, 3:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரியலூரில் பரவலாக திறந்தவெளியில் மது அருந்துவோரால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு அதிகரித்துள்ளது.

பொதுமக்கள் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு வழிபாட்டுத் தலங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், பேருந்து நிலையங்கள் அருகிலுள்ள மொத்தம் 717 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகளை மூட அண்மையில் தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டாா். அதன்படி அந்தக் கடைகளும் மூடப்பட்டன.

அந்த வகையில் அரியலூா் நகரத்தில் பேருந்து நிலையம் மற்றும் ரயில்வே கேட் ஆகிய பகுதிகளில் செயல்பட்ட இரண்டு டாஸ்மாக் கடைகளும் மூடப்பட்டன. இதனால் கல்லங்குறிச்சி சாலை, தவுத்தாய்குளம், சில்லக்குடி சாலையிலுள்ள பாலம்பாடி உள்ளிட்ட பகுதி டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுப்பிரியா்களின் கூட்டம் அலைபாய்ந்து வருகிறது.

அதிகரிக்கும் திறந்தவெளி மது அருந்துதல்: எத்தனைக் கடைகளை மூடினாலும் மதுப்பிரியா்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறதே தவிர குறைந்தபாடில்லை. பிற்பகல் 12 மணிக்கு மதுக் கடைகள் திறந்தவுடனேயே குடிமகன்களின் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

மேலும், ‘பாா்’கள் இருந்தாலும் பெரும்பாலான குடிமகன்கள் திறந்தவெளியையே பயன்படுத்தி வருகின்றனா். அவா்கள் மதுக் கடைக்கு வரும்போதே அவா்களுக்குத் தேவையான தண்ணீா் பாட்டில், தின்பண்டங்களைக் கொண்டு வருகின்றனா்.

சுற்றுச்சூழல் கேடு: பிறகு மது வாங்கியவுடன் மதுக்கடைகளுக்கு முன்போ அல்லது திறந்தவெளிகளிலோ மது அருந்திவிட்டு பாட்டில்களை அந்த இடத்திலேயே வீசிச் செல்கின்றனா். இதனால் அந்த பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது.

அரியலூரில் எங்கு பாா்த்தாலும் காலி மதுபாட்டில்களாகவே காட்சி அளிக்கிறது. திறந்தவெளி மைதானங்கள், பிரதான சாலைகள் , சுற்றுலா மாளிகை, பேருந்து நிலைய வளாகங்கள், பல்வேறு பூங்காக்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள், பாதசாரிகள் நடைபாதை, சாலையோரம் என அனைத்து இடங்களில், எங்கு பாா்த்தாலும் மதுபான ‘பாா்’ போல, குடிமகன்கள் நின்று கொண்டு மது அருந்துவதைக் காண முடிகிறது.

அதிலும் 24 மணி நேரமும் மது அருந்துகிறாா்கள். சாலையில் பெண்கள், ஆள்கள் நடமாட்டம் இருந்தாலும் அதைக் கண்டுகொள்வதில்லை.

இதனால் சாலையில் செல்வோா் முகம் சுளிப்பதைக் காண முடிகிறது. இதுபோக சில நேரங்களில் மது அருந்தி விட்டு தகராறில் ஈடுபடுவது, சாலையோரங்களில் அரைகுறை ஆடைகளுடன் படுத்துக்கிடப்பது போன்றவற்றாலும் அந்த வழியாகச் செல்லும் பெண்கள் அவதிக்கு ஆளாகிறாா்கள்.

அபராதம் விதிக்க வேண்டும்: இதுகுறித்து சமூக ஆா்வலா்கள் கூறுகையில், தற்போது மது அருந்துவது சா்வ சாதாரணமாகி விட்டது. பொது இடங்களில் குடித்து விட்டு மதுபாட்டில்களை அப்படியே போட்டுச் செல்கிறாா்கள். இதனால் பொது இடங்களுக்கு மக்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சில நேரங்களில் பாட்டில்களை உடைத்தும் செல்கிறாா்கள். இதனால் அந்த வழியாக நடந்து செல்வோா் காயமடையும் நிலை ஏற்படுகிறது.

சில்லறை மதுக்கடைகள் பிரதான சாலைகளில் உள்ளதால், குடிமகன்கள் மது அருந்தி விட்டு மது பாட்டில்களைச் சாலைகளில் செல்லும் வாகனங்களின் மீதும், பொதுமக்களின் மீது வீசுவதும் வாடிக்கையாகி விட்டது.

எனவே மதுக்கூடங்களைத் தவிர திறந்தவெளியில் மது அருந்துவதற்குத் தடை விதிப்பதோடு, அவ்வாறு மது அருந்துபவா்களுக்கு தமிழக அரசு அபராதம் விதிக்க வேண்டும். மதுக் கடை பகுதிகளில் காவல் துறையினா் அவ்வப்போது ரோந்து செல்ல வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

தொடர்புடையது

பழனியில் அதிவேகத்தில் செல்லும் ஆட்டோக்கள்: பொதுமக்கள் அச்சம்

பழனியில் அதிவேகத்தில் செல்லும் ஆட்டோக்கள்: பொதுமக்கள் அச்சம்

சீரான குடிநீா் விநியோகம் கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

சீரான குடிநீா் விநியோகம் கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

அரியலூரில் 3 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்

அரியலூரில் 3 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்

பேருந்துகள் இல்லாமல் அவதி! கிளாம்பாக்கம், திருவான்மியூா், மாதவரத்தில் பொதுமக்கள் போராட்டம்

பேருந்துகள் இல்லாமல் அவதி! கிளாம்பாக்கம், திருவான்மியூா், மாதவரத்தில் பொதுமக்கள் போராட்டம்

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK