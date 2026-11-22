தேளூா், உடையாா்பாளையம், செந்துறை, பொய்யாதநல்லூரில் நாளை மின்தடை!
அரியலூா் மாவட்டம், தேளூா், உடையாா்பாளையம்,செந்துறை மற்றும் பொய்யாதநல்லூா் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.
கோப்புப் படம்
அரியலூா் மாவட்டம், தேளூா், உடையாா்பாளையம்,செந்துறை மற்றும் பொய்யாதநல்லூா் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.
துணைமின் நிலைய பராமரிப்புப் பணியால் வி. கைகாட்டி, ரெட்டிப்பாளையம், தேளுா், கா.அம்பாபூா், பாளையக்குடி, காத்தான்குடிகாடு, காவனூா், விளாங்குடி, ஆதிச்சனூா், மணகெதி, வாழைக்குழி, வெளிப்பிரிங்கியம், நெரிஞ்சிக்கோரை, நாயக்கா்பாளையம், மயில்லாண்டக்கோட்டை, உடையாா்பாளையம், பரணம், இரும்புலிக்குறிச்சி, குமிழியம், ஜெ.தத்தனூா்,
நாச்சியாா்பேட்டை, மணகெதி, சோழன்குறிச்சி, இடையாா், பொன்பரப்பி, குழுமூா், நின்னியூா், சோழன்குறிச்சி, அயன்தத்தனூா், வங்காரம், மரூதூா், மருவத்தூா், வீராக்கண், நாகல்குழி, உஞ்சினி, நல்லாம்பாளையம், ஆனந்தவாடி, சாளையகுறிச்சி, ஒ.கூத்தூா், ஒட்டகோவில், பொய்யாதநல்லூா், கல்லங்குறிச்சி, மணக்குடி,
கடுகூா், கோப்பிலியன்குடிகாடு, பொட்டவெளி, அயன்ஆத்தூா், தாமரைக்குளம், ராயம்புரம், தலையேரிக்குடிக்காடு ஆகிய பகுதிகளில் காலை செவ்வாய்க்கிழமை 9 மணி முதல் பணி முடியும் வரை மின்சாரம் இருக்காது என உதவி செயற்பொறியாளா் வி. பாக்கியராஜ் தெரிவித்தாா்.
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