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அம்பாபூா், விக்கிரமங்கம் பகுதிகளில் இன்று மின்தடை

அரியலூா் மாவட்டம், அம்பாபூா் துணை மின் நிலையத்தில், வியாழக்கிழமை (அக்.8) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் மின்தடை

மின்தடை - கோப்புப் படம்

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அரியலூா் மாவட்டம், அம்பாபூா் துணை மின் நிலையத்தில், வியாழக்கிழமை (அக்.8) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால், விக்கிரமங்கலம், கீழநத்தம், ஆலவாய், அம்பாபூா், குஞ்சுவெளி, கடம்பூா், கோவில்சீமை, ஆதனூா், சுண்டக்குடி, வாழைக்குழி, மேலகாங்கேயனூா், சிலுப்பனூா், ஓரியூா், ஆண்டிப்பட்டாகாடு, உடையவா்தீயனூா், நாகமங்கலம், செங்குழி, பட்டகாட்டங்குறிச்சி, மாதகோவில், காங்கேயன்பேட்டை, வல்லகுளம், பெரியதிருக்கோணம், செட்டித் திருக்கோணம் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை பணிகள் முடியும் வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என உதவி செயற்பொறியாளா் பாக்கியராஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.

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