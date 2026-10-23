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அரியலூா் மாவட்ட வளா்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு, கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம்

அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரகக் கூட்டரங்கில், வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட வளா்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டத்தில் பேசிய மக்களவை உறுப்பினா் தொல்.திருமாவளவன். உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சு.செல்வகுமாா் உள்ளிட்டோா்.

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அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில், மாவட்ட வளா்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு, மாவட்ட வளா்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுத் தலைவரும், சிதம்பரம் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினருமான தொல்.திருமாவளவன் தலைமை வகித்து, வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை ஆய்வு செய்தாா்.

பின்னா் அவா் தெரிவிக்கையில், அரியலூா் மாவட்டத்தில் அரசின் திட்டங்களை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு முழுவதுமாக கொண்டு சோ்க்கும் வகையில் அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் தொடா்ந்து சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், அத்திட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்களிடையே தொடா்ந்து விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். இதற்காக அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் அா்ப்பணிப்புடன் செயல்படவேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

கூட்டத்துக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி, சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்கள் தாமரை எஸ்.ராஜேந்திரன் (அரியலூா்), க.வைத்திலிங்கம் (ஜெயங்கொண்டம்), மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சு.செல்வகுமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா. மல்லிகா, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் க.சங்கமித்திரை மற்றும் அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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