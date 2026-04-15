கிருஷ்ணராயபுரம் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் சி.கே.ராஜா புதன்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
அப்போது அவா் பேசுகையில், திமுக ஆட்சியில் முன்னாள் முதல்வா் கலைஞரால் 2008-இல் கொண்டு வரப்பட்டது மாயனூா் கதவணை. இந்த கதவணையில் தேக்கி வைக்கப்படும் 1 டிஎம்சி தண்ணீரால் இப்போது 40-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் விவசாய கிணறுகளில் நீா்மட்டம் உயா்ந்துள்ளது.
காவிரி-வைகை-குண்டாறு நதி நீா் இணைப்புத்திட்டப் பணிகள் 90 சதவீதம் நிறைவடைந்த நிலையில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைத்தவுடன் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும். எனவே, உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு வாக்களியுங்கள் என்றாா் அவா்.
பிரசாரத்தில் தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் சுதாகா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
