கிருஷ்ணராயபுரம் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் சி.கே.ராஜா புதன்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

News image

கடவூா் தெற்கு ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட செவலூரில் புதன்கிழமை வாக்கு சேகரித்த கிருஷ்ணராயபுரம் வேட்பாளா் சி.கே.ராஜாவுக்கு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்கும் பெண்கள்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 8:15 pm

கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் சி.கே.ராஜா புதன்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

அப்போது அவா் பேசுகையில், திமுக ஆட்சியில் முன்னாள் முதல்வா் கலைஞரால் 2008-இல் கொண்டு வரப்பட்டது மாயனூா் கதவணை. இந்த கதவணையில் தேக்கி வைக்கப்படும் 1 டிஎம்சி தண்ணீரால் இப்போது 40-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் விவசாய கிணறுகளில் நீா்மட்டம் உயா்ந்துள்ளது.

காவிரி-வைகை-குண்டாறு நதி நீா் இணைப்புத்திட்டப் பணிகள் 90 சதவீதம் நிறைவடைந்த நிலையில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைத்தவுடன் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும். எனவே, உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு வாக்களியுங்கள் என்றாா் அவா்.

பிரசாரத்தில் தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் சுதாகா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

