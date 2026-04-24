Dinamani
தமிழகம் முழுவதும் 25 இடங்களில் கட்சியினரிடையே தகராறுதமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைமேற்கு வங்க முதல்கட்டத் தோ்தலில் 92% வாக்குப் பதிவு: பல இடங்களில் வன்முறை! வேட்பாளா்கள் மீது தாக்குதல்தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு வங்கத்தில் ஏப்.26,27-இல் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு கேஜரிவால் பிரசாரம்இலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுசிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்ஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுஇஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி
/
கரூர்

கரூா் மாவட்டத்தில் வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு

கரூா் மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற பேரவைத் தோ்தலில் பல்வேறு கட்சி வேட்பாளா்கள் வாக்களித்தனா்.

News image

கரூரில் வாக்களித்த சி.கே. ராஜா (திமுக)

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 10:40 pm

வாக்குப்பதிவு தொடங்கியதும் காலை கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சி.கே. ராஜா கரூா் சின்னாண்டாங்கோவில் சாலையில் பாரி நகரில் உள்ள தனியாா் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா். இதேபோல காலை 8 மணிக்கு கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் மருத்துவா் திவ்யா கரூா் புனித தெரசாள் துவக்கப்பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் பொதுமக்களுடன் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்தாா்.

இதேபோல கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ஆசி எம்.தியாகராஜன் கரூா் வாங்கல் குப்புச்சிப்பாளையம் ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா்.

மேலும், அரவக்குறிச்சி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மொஞ்சனூா் பி.ஆா். இளங்கோ தனது மனைவி சுதா, மகன் நிதின் சக்திவேல் ஆகியோருடன் அரவக்குறிச்சி அடுத்த தொட்டியப்பட்டி அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா். மேலும் அரவக்குறிச்சி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் செல்வக்குமாா் அரவக்குறிச்சியை அடுத்த அத்திப்பளையம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட வளையபாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா்.

இதேபோல குளித்தலை தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சூரியனூா் சந்திரன் சூரியனூரில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் தனது வாக்கைச் செலுத்தினாா். இதேபோல குளித்தலை தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கருணாகரன் வளையப்பட்டி தனம் நிதியுதவிபெறும் தொடக்கப்பள்ளியில் தனது வாக்கைச் செலுத்தினாா்.

மருத்துவா் திவ்யா (அதிமுக),

ஆசி எம். தியாகராஜன் (திமுக),

தொடர்புடையது

அம்பை தொகுதி வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு

வாக்காளா்களுடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தாா் திருச்சி ஆட்சியா்

பேராவூரணி திமுக, அதிமுக வேட்பாளா் வாக்களித்தனா்

ஆலங்குடி தொகுதி வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
வீடியோக்கள்

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

22 ஏப்ரல் 2026