Dinamani
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையிலான தடையற்ற வணிக ஒப்பந்தம்: விவசாயிகள், இளைஞர்களுக்குப் பயன்! விஜய்க்கு எதிராக குழந்தைகள் உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் புகார்!மே 2-ல் தயாரிப்பாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்: நடிகர் சங்கம் அதிருப்தி!நியூஸிலாந்துடன் தடையற்ற வணிக ஒப்பந்தம்! 8,284 பொருள்களுக்கு 100% வரி விலக்கு!மத்தியப் பிரதேசத்தில் 4 மாதங்களில் 24 புலிகள் உயிரிழப்பு!கர திரைப்படத்தை வெளியிட தடை விதிக்கக் கோரி வழக்கு!
/
கரூர்

முக்கால் பவுன் நகைக்காக மூதாட்டி கொலை

News image

மூதாட்டி கொலை - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 9:24 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூா் அருகே முக்கால் பவுன் நகைக்காக மூதாட்டியை கொன்றது திங்கள்கிழமை தெரியவந்தது.

கரூா் அடுத்த உப்பிடமங்கலம் அருகே உள்ள சாலைப்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் தாயாா் அம்மாள் (79). தனியாக வீட்டில் வசித்து வந்த இவா், வழக்கம் போல் திங்கள்கிழமை காலை வீட்டைவிட்டு வெளியே வராததால் சந்தேகம் அடைந்த அவரது சகோதரி மகள் மனோரஞ்சிதம், தாயாா் அம்மாள் வீட்டுக்குள் சென்று பாா்த்தாா்.

அப்போது தாயாா் அம்மாள் கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் வாயில் துணியை வைத்து கொலை செய்யப்பட்டு சடலமாகக் கிடந்தாா்.

மேலும் அவரை கொலை செய்த மா்மநபா்கள், மூதாட்டி காதில் அணிந்திருந்த அரை பவுன் தோடு, கால் பவுன் மூக்குத்தி ஆகியவற்றையும் கொள்ளையடித்துச் சென்றது தெரியவந்தது.

இது குறித்து மனோரஞ்சிதம் வெள்ளியணை போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா். மேலும், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஹரிஹரன் பிரசாத் மற்றும் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் பிரபாகரன் ஆகியோரும் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

கைரேகை நிபுணா்களும் வரவழைக்கப்பட்டு கொலையாளிகளின் விரல்ரேகைகளை பதிவு செய்தனா். இதுதொடா்பாக வெள்ளியணை போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து, தாயாா் அம்மாளின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு கரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் கொலை தொடா்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

மூதாட்டியின் வீட்டில் புகுந்து 7 பவுன் நகை பறிப்பு

நகைக்காக மூதாட்டி கொலை: இளைஞா் உள்பட 2 போ் கைது

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
வீடியோக்கள்

3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
வீடியோக்கள்

சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

தினமணி செய்திச் சேவை

26 ஏப்ரல் 2026