தோகைமலை அருகே திங்கள்கிழமை மாலை தீக்காயங்களுடன் கொத்தனாா் சடலத்தை மீட்ட போலீஸாா், அவா் கொலை செய்யப்பட்டாரா அல்லது தற்கொலை செய்து கொண்டாரா என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கரூா் மாவட்டம், தோகைமலை அருகே உள்ள பெரியவீட்டுக்காரன்பட்டியைச் சோ்ந்த முனியப்பன் மகன் சிவக்குமாா் (35). கொத்தனாா். இவருக்கு சகுந்தலா என்ற மனைவியும், ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனா்.
இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை மாலை அதே ஊரைச் சோ்ந்த வேலுச்சாமி என்பவருக்குச் சொந்தமான தோட்டத்தில் சிவக்குமாா் தீக்காயங்களுடன் உயிரிழந்து கிடந்தாா்.
இதனைகண்ட சிவக்குமாரின் உறவினா்கள் தோகைமலை போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். போலீஸாா் அங்குச் சென்று சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக குளித்தலை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும் இதுதொடா்பாக வழக்குப்பதிந்து, சிவக்குமாா் தீக்குளித்த தற்கொலை செய்து கொண்டாரா? அல்லது யாரேனும் சிவக்குமாரை கொலை செய்துவிட்டு உடலை வேலுச்சாமி தோட்டத்தில் எரித்துவிட்டுச் சென்றாா்களா? என பல்வேறு கோணங்களில் விசாரிக்கின்றனா்.
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