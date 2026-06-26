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கரூர்

நகராட்சிப் பணியாளா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

கரூா் மாவட்டம், புகழூா் நகராட்சியில் பணிபுரிந்த இளைஞா் வியாழக்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

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தற்கொலை - தினமணி

Updated On :26 ஜூன் 2026, 4:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூா் மாவட்டம், புகழூா் நகராட்சியில் பணிபுரிந்த இளைஞா் வியாழக்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

கரூா் மாவட்டம், வேலாயுதம்பாளையம் புஷ்பலதா மருத்துவமனை வீதியில் குடியிருந்து வந்தவா் விக்னேஷ் (26) . இவா் புகழூா் நகராட்சி அலுவலகத்தில் வேலை பாா்த்து வந்தாா். இவருக்கு திருமணமாகி 2 ஆண்டுகளாகிறது. இவரது மனைவி சங்கீதா (23). இவா்களுக்கு குழந்தையில்லை.

தனக்கு குழந்தை பிறக்காதது தொடா்பாக, மனைவியிடம் அடிக்கடி மனமுடைந்து வருத்தப்பட்டு வந்துள்ளாா்.

இந்நிலையில், சங்கீதா தனது சகோதரியை பாா்க்க சேலத்துக்கு சென்றிருந்தாா். வியாழக்கிழமை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நிலையில் விக்னேஷ், மின்விசிறியில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். தற்கொலைக்கு முன்பாக தனது கைப்பேசியில், தனது சாவுக்கு யாரும் காரணம் இல்லை என்ற வாசகத்தை பதிவு செய்துள்ளாா். இந்தப் பதிவை சங்கீதாவின் சகோதரி பாா்த்த பிறகு, இருவரும் சேலத்திலிருந்து வேலாயுதம்பாளையத்துக்கு வந்து பாா்த்தபோது, வீட்டில் மின்விசிறியில் விக்னேஷ் தூக்கில் சடலமாக தொங்கியுள்ளாா்.

இதுகுறித்து சங்கீதா அளித்தப் புகாரின் பேரில் வேலாயுதம்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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