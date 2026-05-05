கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் தடம் பதித்தது தவெக

கரூா் மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக தனது வெற்றியை தடம் பதித்துள்ளது
கரூா் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் 2,02,994 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். வாக்குப்பதிவின்போது 1,82,592 போ் வாக்களித்தனா். 92.46 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது. இதையடுத்து வாக்குகள் எண்ணும் மையமான கரூா் எம்.குமாரசாமி பொறியியல் கல்லூரியில் திங்கள்கிழமை வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன.
தொடக்கம் முதலே தவெக வேட்பாளரான எம்.சத்யாவுக்கும், அதிமுக வேட்பாளரான மருத்துவா் திவ்யாவிற்கும் இடையே கடும்போட்டி நிலவியது. இறுதியில் 21-வது சுற்றில் அதிமுக வேட்பாளா் திவ்யா 58,372 வாக்குகளையும், தவெக வேட்பாளா் 61,989 வாக்குகள் பெற்றாா். இதையடுத்து தவெக வேட்பாளா் எம்.சத்யா 3617 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா். அவருக்கு வெற்றிபெற்ற்கான சான்றிதழை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ச.சிவக்குமாா் வழங்கினாா்.
இதில், எம்.சத்யா (தவெக) 61,989, டாக்டா் திவ்யா (அதிமுக) 58,372, சி.கே.ராஜா (திமுக) 56,628,
வி.சத்யா (நாம் தமிழா் கட்சி) 6,018, எம்.கோமதி (பிஎஸ்பி) 305, வி.சரவணன் (தவாக) 167, எஸ்.செளந்தரபாண்டியன் (கனசங்கம்) 116, பி.பல்சாமி (நாடாளும் மக்கள் கட்சி) 227, எம்.ராஜகுரு (சாமானிய மக்கள் நலக்கட்சி) 79 மற்றும் சுயேச்சைகள் வி.இந்திராகாந்தி-68, பி.கணேசன்-172, ஏ.சக்திவேல்-223,
எம்.சசிகுமாா்-307, பி,.எம்.செந்தில்-208, எம்.செல்லதுரை-172, எஸ்.செல்வகுமாா்-204, ஏ.தினேஷ்குமாா்-123, என்.தினேஷ்குமாா்-115, எம்.நவீன்த்-256, எம்.பரமேஸ்வரன்-376, டி.பிரசாந்த்-227,
பி.பேபி-72, வி.எஸ்.பொற்செல்வன்-45, ஏ.மகாமுனி-62, ஆா்.மாணிக்கவேல்-266, எஸ்.முருகன்-166,
பி.கே.முருகானந்தம்-92, எஸ்.விமல்ராசுயேட்சை-121 மற்றும் நோட்டாவுக்கு 517 வாக்குகள் பதிவானது.
வெற்றிச் சான்றிதழ்பிறகு எம். சத்யா கூறியது: தொகுதி மக்கள் பலருக்கும் என்னை யாா் என்றே தெரியாது. அப்படி இருந்தும் எனக்கு வாக்கு அளித்து மக்கள் வெற்றி பெற வைத்தாா்கள் என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் தலைவா் விஜய் தான். அவரது வெற்றி முகம் தான் எனக்கு வாக்காக மாறியது என்றாா் அவா்.
