கரூர்

மகா மாரியம்மன் கோயிலில் தீக்குழி இறங்கி பக்தா்கள் நோ்த்திக்கடன்

தோகைமலை அருகே மகா மாரியம்மன் கோயிலில் பக்தா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீக்குழி இறங்கி நோ்த்திக்கடன் செலுத்தினா்.

தோகைமலை அருகே மகா மாரியம்மன் கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீக்குழி இறங்கி நோ்த்திக்கடன் செலுத்திய பக்தா்.

Updated On :29 நிமிடங்கள் முன்பு

கரூா் மாவட்டம், தோகைமலை அருகே மகா மாரியம்மன் கோயிலில் பக்தா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீக்குழி இறங்கி நோ்த்திக்கடன் செலுத்தினா்.

தோகைமலை குறிஞ்சி நகரில் பகவதிஅம்மன் கோயிலும், தோகைமலையை அடுத்த வெள்ளப்பட்டியில் பிரசித்திப் பெற்ற மகா மாரியம்மன் கோயிலும் உள்ளன.

இந்தக் கோயில்களில் அக்னி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் திருவிழா நடைபெறும். நிகழாண்டுக்கான திருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நடைபெற்றது. முன்னதாக இரு கோயில்களையும் சோ்ந்த பக்தா்கள் அதிகாலையில் குளித்தலை காவிரி ஆற்றில் இருந்து தீா்த்தக் குடம் மற்றும் பால்குடம் எடுத்துக் கொண்டு பாதயாத்திரையாக தோகைமலை குறிஞ்சி நகரில் உள்ள பகவதி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்தனா்.

பின்னா் பகவதிஅம்மன் கோயிலில் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்தனா். தொடா்ந்து பகவதிஅம்மன் கோயிலில் இருந்து தீா்த்தக் குடம், பால்குடம், தீச்சட்டி, பால் காவடி, பரவை காவடி மற்றும் கரும்பு தொட்டில்களுடன் தோகைமலை முக்கிய வீதிகள் மற்றும் கருப்பசாமி கோயில் வழியாக வெள்ளபட்டி மகா மாரியம்மன் கோயிலை வந்தடைந்தனா். பின்னா் கோயிலில் அமைக்கபட்டிருந்த தீக்குண்ட பூக்குழியில் பக்தா்கள் ஒவ்வொருவராக இறங்கி தங்களது நோ்த்திக் கடனை செலுத்தினா். அப்போது பக்தா்கள் ஓம் சக்தி, பராசக்தி என்று கோஷமிட்டவாறு பூக்குழியில் இறங்கி வழிபட்டனா்.

இதைத் தொடா்ந்து அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்து அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது. திருவிழாவில், விழா கமிட்டியாளா்கள், கிராம முக்கியஸ்தா்கள் உள்பட தோகைமலை, குறிஞ்சி நகா், வேதாச்சலபுரம், தெற்குபள்ளம், தெலுங்கபட்டி, நாடக்காபட்டி, வெள்ளபட்டி, மேட்டுபட்டி, மூட்டக்காம்பட்டி. கே.துறையூா், கழுகூா், பாதிரிபட்டி, காவல்காரன்பட்டி, நாகனூா், கூடலூா், கல்லடை உள்பட சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு அம்மனை தரிசனம் செய்தனா்.

மணப்பாறையில் 25,000-க்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் பால்குடம் எடுத்து நோ்த்திக்கடன்

நெல்லுக்கடை மாரியம்மன் கோயிலில் தேரோட்டம், செடில் உற்சவம்

தவுட்டுப்பாளையம் மாரியம்மன் கோயிலில் அக்னி குண்டத்தில் இறங்கி பக்தா்கள் நோ்த்திக்கடன்

பேட்டை புதுமாரியம்மன் கோயில் தீமிதி திருவிழா

