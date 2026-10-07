கரூா் கிளைச் சிறையில் தூய்மைப் பணியாளா் பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
கரூா் கிளைச் சிறையில் காலியாக உள்ள தூய்மைப் பணியாளா் பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கரூா் கிளைச் சிறையில் காலியாக உள்ள தூய்மைப் பணியாளா் பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக கரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சி.முத்துக்குமரன் புதன்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: தமிழ்நாடு சிறைகள் மற்றும் சீா்திருத்தப்பணிகள் துறையின் கீழ் இயங்கும் திருச்சிராப்பள்ளி மத்திய சிறையின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள கரூா் கிளைச்சிறையில் காலியாக ஒரு தூய்மைப் பணியாளா் பணியிடம் உள்ளது. இந்த பணியிடத்துக்கு எழுத, படிக்க தெரிந்தவா்கள், 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1-ஆம்தேதி அன்று 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட மற்றும் 35 வயதுக்குள்பட்டவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பணியிடத்துக்கு ஊதியமாக ரூ.15,700 என வழங்கப்பட உள்ளது.
இப்பணியிடத்துக்கு விண்ணப்பிப்பவா்கள் அக். 10-ஆம்தேதிக்குள், சுய விவரங்களை திருச்சிராப்பள்ளி மத்திய சிறை, சிறைக்கண்காணிப்பாளருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளாா் அவா்.
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