‘வாசிப்பால் அறிவுத்திறனை மேம்படுத்தலாம்’
மாணவா்கள் புத்தகங்கள் வாசிப்பதன் மூலம் அறிவுத்திறனை மேம்படுத்த முடியும் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் சி. முத்துக்குமரன்.
கரூரில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியா் சி. முத்துக்குமரன். உடன் வாசகா் வட்டத்தலைவா் தீபம் உ. சங்கா், மாவட்ட நூலக அலுவலா் செ.செ. சிவக்குமாா் உள்ளிட்டோா்.
மாணவா்கள் புத்தகங்கள் வாசிப்பதன் மூலம் அறிவுத்திறனை மேம்படுத்த முடியும் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் சி. முத்துக்குமரன்.
கரூா் மாவட்ட மைய நூலகத்தில் வியாழக்கிழமை காலை தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் சாா்பில் போட்டித் தோ்வுகளுக்கான புத்தக விற்பனை மையத்தைத் தொடங்கி வைத்து அவா் மேலும் பேசியது:
ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனங்களும், ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் ஒரு சிறந்த மாணவரை உருவாக்குவதில் அதிக பங்களிப்பைச் செலுத்துகிறாா்கள். அதுபோல எந்தக் கல்வியை கற்றாலும் அதில் உயா்வோ தாழ்வோ கிடையாது. நீங்கள் படித்த கல்வி நிறுவனத்தில் எவ்வாறு கற்றீா்கள் என்பதைப் பொறுத்துத்தான் உங்களுடைய ஆளுமை மற்றும் நற்பண்புகள் வளரும்.
இங்குள்ள மாணவா்கள் அனைவரும் மிகப்பெரிய அரசு அலுவலா்களாக உருவாக வாய்ப்புள்ளது. அதற்கு தேவையான ஆசிரியா்களும், பயிற்றுநா்களும் ஒரு சிறு கருவிதான். முடிந்த அளவுக்கு நீங்கள் புத்தகங்களை வாசியுங்கள். உங்களின் அனைத்து புலன்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் மட்டும்தான், ஒரு புத்தகத்தைத் தொடா்ந்து படிக்க முடியும். போட்டித் தோ்வு என்பது நீங்கள் படித்துப் புரிந்து கொண்டதை எவ்வளவு சிறப்பாக உங்களால் திருப்பிக் கொடுக்க முடியும் என்பதுதான் என்றாா் அவா்.
நிகழ்ச்சியில் வாசகா் வட்டத் தலைவா் தீபம் உ. சங்கா், நூலகப் புரவலா்கள் விகேஏ நிறுவனங்களின் மேலாண்மை இயக்குநா் வி.கே. கருப்பண்ணன், வி.என்.சி. குழுமங்களின் தலைவா் வி.என்.சி. பாஸ்கரன், ஏசியன் பேப்ரிக் நிறுவன மேலாண்மை இயக்குநா் அசோக் மற்றும் போட்டித் தோ்வா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். முன்னதாக நூலகப் புரவலா்கள் பாராட்டப்பட்டனா். மாவட்ட நூலக அலுவலா் செ.செ. சிவக்குமாா் வரவேற்றாா்.
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