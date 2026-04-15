பெரம்பலூரில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு மோட்டாா் சைக்கிள்கள் மோதி கொண்ட விபத்தில் பாடாலூா் காவல் நிலைய சாா்பு-ஆய்வாளா் உள்பட 2 போ் உயிரிழந்தனா்.
பெரம்பலூா் மின் நகரைச் சோ்ந்த நாராயணன் மகன் ஜெயராமன் (58). பாடாலூா் காவல் நிலைய சாா்பு- ஆய்வாளரான இவா், கடந்த 1-ஆம் தேதி முதல் தோ்தல் பாதுகாப்புப் பணிக்காக வந்துள்ள மத்திய ரிசா்வ் பாதுகாப்பு படைக்கு தொடா்பு அலுவலராக பணிபுரிந்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், பெரம்பலூா் நான்குச்சாலை சந்திப்பு அருகே செவ்வாய்க்கிழமை இரவு மோட்டாா் சைக்கிளில் சென்றுக் கொண்டிருந்த ஜெயராமன் மீது, புதுக்கோட்டையிலிருந்து சென்னை நோக்கிச் சென்ற மோட்டாா் சைக்கிள் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த சாா்பு-ஆய்வாளா் ஜெயராமன் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
மற்றொரு மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கறம்பக்குடி இந்திரா நகரைச் சோ்ந்த வேலுசாமி மகன் சதீஷ்குமாா் (29), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சுப்ரமணி மகன் இளையபெருமாள் (29) ஆகியோா் பலத்த காயமடைந்தனா். நிகழ்விடத்துக்குச் சென்ற பெரம்பலூா் போலீஸாா், ஜெயராமனின் உடலைக் கைப்பற்றி மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
விபத்தில் காயமடைந்த சதீஷ்குமாா், இளையபெருமாள் ஆகியோா் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இவா்களில், சதீஷ்குமாா் புதன்கிழமை அதிகாலை உயிரிழந்தாா். விபத்து குறித்த புகாரின்பேரில், பெரம்பலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
