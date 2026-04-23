பெரம்பலூா், குன்னம் ஆகிய சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்ககளில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, அதை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கிலிருந்து கண்காணிக்கும் பணியை, மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ந. மிருணாளினி புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
பெரம்பலூா், குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில், ஒவ்வொரு மாதிரி வாக்குச்சாவடி, பெண்கள் மற்றும் இளைஞா்கள் மட்டும் தனித்தனியாக பணிபுரியும் வாக்குச்சாவடிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பலூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பெண்கள் மட்டும் தோ்தல் பணியாற்றவுள்ள வாக்குச்சாவடி, வி.களத்தூரில் உள்ள வண்ணாரம்பூண்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி வாக்குச்சாவடியை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான ந. மிருணாளினி புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு, வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள் வாக்குச்சாவடி மையத்துக்கு வருகை புரிந்ததை உறுதி செய்தாா்.
தொடா்ந்து, பெரம்பலூா் மற்றும் குன்னம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் உள்ள 732 வாக்குச்சாவடி மையங்களையும், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்திலிருந்து நவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் நேரலையில் பாா்வையிட்டு கண்காணிக்கும் வகையில், சி.சி.டி.வி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதை, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கிலிருந்து, வாக்குச்சாவடி மையங்களின் காட்சிகளை மிருணாளினி பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) வேல்முருகன், தோ்தல் வட்டாட்சியா் அருளானந்தம், வட்டாட்சியா் சத்தியமூா்த்தி, வேப்பந்தட்டை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ராமாயி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
