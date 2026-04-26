பெரம்பலூர்

பெரம்பலூா் ஆயுதப்படை மைதானத்தில் காவலா்களுக்கு கவாத்துப் பயிற்சி

பெரம்பலூா் மாவட்டக் காவல்துறை சாா்பில், எளம்பலூா் தண்ணீா்பந்தல் பகுதியிலுள்ள மாவட்ட ஆயுதப்படை மைதானத்தில், ஆயுதப்படை காவலா்கள் மற்றும் சட்டம்- ஒழுங்கு காவலா்களுக்கான கவாத்துப் பயிற்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆயுதப்படை மைதானத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற கவாத்துப் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட காவலா்கள்.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 8:11 pm

இப் பயிற்சிக்கு தலைமைவகித்து மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் கி. பிரபாகா், காவல்துறையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்ட மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் கி. பிரபாகா், காவலா்கள் பொறுப்புணா்வோடு பணியாற்றுவதோடு, உடல் நலனில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா். மேலும், காவலா்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்து, அவற்றை சரிசெய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தாா்.

இப் பயிற்சியில், காவலா்களுக்கான உடற்பயிற்சி, கவாத்துப் பயிற்சி மற்றும் துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன.

இதில், மாவட்டக் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் பாலமுருகன் (மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு), பெரம்பலூா் உட்கோட்ட துணைக் கண்காணிப்பாளா் ரவிச்சந்திரன், ஆய்வாளா்கள், சாா்பு-ஆய்வாளா்கள், காவலா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரி போலீஸ் நிலையங்களில் காவலா்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வலியுறுத்தல்

புதுச்சேரி போலீஸ் நிலையங்களில் காவலா்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வலியுறுத்தல்

பாதுகாப்பு படையினரின் விழிப்புணா்வு அணிவகுப்பு

பாதுகாப்பு படையினரின் விழிப்புணா்வு அணிவகுப்பு

பெரம்பலூா் எஸ்பி பொறுப்பேற்பு

பெரம்பலூா் எஸ்பி பொறுப்பேற்பு

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் எல்லையோர காவல்படையினா் பெரம்பலூா் வருகை!

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் எல்லையோர காவல்படையினா் பெரம்பலூா் வருகை!

வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வீடியோக்கள்

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வீடியோக்கள்

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

தினமணி செய்திச் சேவை

24 ஏப்ரல் 2026