தேசிய மருத்துவா்கள் தினம்: சிறந்த மருத்துவா்களுக்கு விருது
பெரம்பலூா் தனலட்சுமி சீனிவாசன் நிகா்நிலைப் பல்கலைக் கழகத்தின் கீழ் செயல்படும் தனலட்சுமி சீனிவாசன் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் வளாகத்தில், தேசிய மருத்துவா்கள் தினம் வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
தனலட்சுமி சீனிவாசன் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மருத்துவா் தின விழாவில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மருத்துவருக்கு விருது வழங்கிய நிகா்நிலைப் பல்கலைக் கழக வேந்தா் அ. சீனிவாசன். உடன், செயலா் பி. நீலராஜ் உள்ளிட்டோா்.