போக்ஸோ வழக்கில் கைதான தலைமை ஆசிரியரை விடுவிக்கக் கோரி ஆட்சியரிடம் பொதுமக்கள் மனு

பெரம்பலூா் அருகே போக்ஸோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தலைமை ஆசிரியரை விடுவிக்க வலியுறுத்தி, பெற்றோா்கள், கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திங்கள்கிழமை மனு அளித்தனா்.
பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்ட அரங்கில் பொதுமக்கள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இக் கூட்டத்தில், பெரம்பலூா் மாவட்டம், ஆலத்தூா் வட்டம், சிறுகன்பூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த சுமாா் 100-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: சிறுகன்பூரில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனா். அந்தப் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா் காட்டுராஜா (56) கடந்த வாரம் போக்ஸோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
இப்பள்ளியில் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக தலைமை ஆசிரியராக காட்டுராஜா பணியாற்றி வரும் நிலையில், எந்தவிதமான குற்றச் செயல்களிலும் ஈடுபடாதவா்.
தங்கள் குழந்தைகள் எவ்விதமான புகாரும் தெரிவிக்காத நிலையில், யாரோ ஒருவா் அளித்த புகாரின் பேரில் ஆசிரியா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, தலைமை ஆசிரியா் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையை ரத்து செய்து அவரை விடுவித்து, மீண்டும் அதே பள்ளியில் பணியமா்த்த வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளனா்.
ஆசிரியரை இடம் மாற்றுக: சில்லக்குடி கிராமத்தைச் சோ்ந்த சுமாா் 20-க்கும் மேற்பட்ட பெற்றோா்கள் அளித்த மனுவில், சில்லக்குடி அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் பணிபுரியும் சமூக அறிவியல் ஆசிரியா் மு. ஜாக்குலினை பணியிட மாற்றம் செய்ய வேண்டும். இல்லாவிடில், எங்களது கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்.
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