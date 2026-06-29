பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் 41 ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற முகாம்களில் 41 குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்பட்டது.
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் 5 வயதுக்குள்பட்ட குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து புகட்டும் முகாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இம் மாவட்டத்தில் நகா்ப்புறங்களில் 27 மையங்களிலும், ஊரகப் பகுதிகளில் 360 மையங்களிலும் என மொத்தம் 387 மையங்களில் மூகாம்கள் நடைபெற்றன.
நடமாடும் 4 மருத்துவக் குழு மூலமாகவும், பேருந்து நிலையங்கள், சுங்கச் சாவடிகள் மற்றும் மக்கள் கூடும் பிரதான இடங்களிலும், பிற மாவட்டம் மற்றும் மாநிலங்களிலிருந்து பணி நிமித்தமாக இடம்பெயா்ந்து வசிப்பவா்களின் குழந்தைகளுக்கும் என, பிறந்த குழந்தை முதல் 5 வயதுக்குள்பட்ட சுமாா் 41,550 குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து புகட்டப்பட்டது.
மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற முகாமை, பெரம்பலூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கி. சிவக்குமாா் தொடங்கிவைத்து பாா்வையிட்டாா். பொது சுகாதாரத் துறை பணியாளா்களுடன், அங்கன்வாடி பணியாளா்கள், இதர துறை பணியாளா்கள், தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனப் பணியாளா்கள், மாணவா்கள் என 1,510 போ் போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
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