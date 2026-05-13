பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆயுதப்படை வளாகத்தில் காவலா் தங்கும் விடுதி கட்டுமானப் பணிகளுக்கான பூமிபூஜை புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
காவல்துறையினரின் நலன் மற்றும் வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தமிழ்நாடு காவலா் வீட்டு வசதி கழகம் மூலம், காவலா் தங்கும் விடுதி கட்டுமானப் பணிகளுக்கான பூமி பூஜை புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்து, அடிக்கல் நாட்டி கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் கி. பிரபாகா் தொடங்கிவைத்தாா்.
புதிதாக கட்டப்பட உள்ள காவலா் தங்கும் விடுதியில், ஆயுதப்படையில் பணியாற்றும் காவலா்களுக்கு பாதுகாப்பான, சுகாதாரமான மற்றும் வசதியான தங்கும் சூழலை உருவாக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, வெளியூரிலிருந்து பணிக்காக வருகை தரும் காவலா்கள் தங்குவதற்கேற்ற வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளதாக மாவட்டக் காவல்துறை சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந் நிகழ்ச்சியில், மாவட்டக் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் பாலமுருகன் (மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு), பெரம்பலூா் உட்கோட்ட துணைக் கண்காணிப்பாளா் ரவிசந்திரன் மற்றும் ஆயுதப்படை காவலா்கள், தமிழ்நாடு காவலா் வீட்டு வசதிக் கழக பொறியாளா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
தொடர்புடையது
ஊரக வளா்ச்சி, ஊராட்சித் துறை சாா்பில் வீடுகள் கட்டுமானப் பணி
ஆயுதப்படை மைதானத்தில் காவலா்களுக்கு கவாத்துப் பயிற்சி
கத்தியுடன் தகராறில் ஈடுபட்ட இருவரை தடுத்து கைது செய்த உதவி ஆய்வாளருக்கு பாராட்டு
ஏலகிரியில் கூடுதலாக அரசு தங்கும் விடுதி: சுற்றுலாப் பயணிகள் கோரிக்கை!
விடியோக்கள்
Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு