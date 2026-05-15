பெரம்பலூா் மாவட்ட உர விற்பனையாளா்கள் யூரியா மற்றும் மானிய விலையில் விற்பனை செய்யக்கூடிய உரங்களை, வேறு மாவட்டத்துக்கு விற்பனை செய்வது கண்டறியப்பட்டால் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என வேளாண்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பெரம்பலூா் மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநா் உத்தரவின்படி, வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் (தரக்கட்டுப்பாடு) ராதாகிருஷ்ணன், பெரம்பலூா் பகுதியில் உள்ள உரம் விற்பனை நிலையங்களில் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது, அனுமதிக்கப்பட்ட, காலாவதியான உரங்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறதா என பாா்வையிட்டு, நிா்ணயிக்கப்பட்ட மற்றும் கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதா என பதிவேடுகளை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். பின்னா் அவா் கூறியது: உரங்களை பிஓஎஸ் இயந்திரம் மூலம் மட்டுமே விற்பனை செய்ய வேண்டும். விவசாயிகளுக்கு யூரியா உரங்களை அதிகமாக வழங்கக் கூடாது. யூரியா உரங்களை விற்பனை செய்யும்போது, முகவரியுடன், கைப்பேசி எண்ணுடன் விவசாயிகளிடம் கையப்பம் பெற்றுக்கொண்டு ரசீது கொடுக்க வேண்டும்.
உரம் இருப்பு மற்றும் விலைப் பட்டியலை அவசியம் பராமரிக்க வேண்டும். உரம் வைத்திருக்கும் கிடங்குகளுக்கு அவசியம் அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டும். அனுமதி பெற்றுள்ள உரங்களை மட்டுமே விற்பனை செய்ய வேண்டும். உரங்களின் அதிகபட்ச விலை மாற்றப்பட்டிருந்தால், புதிதாக வரும் உர மூட்டைகளை தனியாக பராமரிக்க வேண்டும். அதிகபட்ச விலைக்கு மேல் விற்பனை செய்யக்கூடாது. யூரியா மற்றும் மானிய விலையில் விற்பனை செய்யக்கூடிய உரங்களை, வேறு மாவட்டத்திற்கு விற்பனை செய்வது கண்டறியப்பட்டால் உடனடியாக உரிமம் ரத்து செய்வதுடன், அத்தியாவசிய பொருள் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தாா்.
தொடர்புடையது
பண்ருட்டியில் யூரியா உரம் அதிக விலைக்கு விற்பனை: விவசாயிகள் புகாா்
கடலூா் மாவட்டத்துக்கு ரயில் மூலம் 1,228 மெ.டன் யூரியா வருகை
விழுப்புரம் மாவட்ட த்தில் தேவையான அளவு உரம் கையிருப்பு: வேளாண்துறை தகவல்
5 மாவட்டங்களின் தேவைக்காக வந்த 1,300 டன் யூரியா உரம்
விடியோக்கள்
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
தினமணி செய்திச் சேவை
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு