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தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழக நிறுவனா் தின விழா கொண்டாட்டம்

பெரம்பலூா் தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழக வேந்தா் அ. சீனிவாசன் 81-ஆவது பிறந்த நாள் புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற பிறந்த நாள் விழாவில் கேக் வெட்டிய வேந்தா் அ. சீனிவாசன். உடன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சீ. கதிரவன், செயலா் பி. நீலராஜ், இணை வேந்தா் அனந்தலட்சுமி கதிரவன் உள்ளிட்டோா்.

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பெரம்பலூா் தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழக வேந்தா் அ. சீனிவாசன் 81-ஆவது பிறந்த நாள் புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

பெரம்பலூா் தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில், தனலட்சுமி சீனிவாசன் நவீன கருத்தரித்தல் மையத்தை திறந்துவைத்து, பொதுமக்கள் மற்றும் சாதுக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியை பல்கலைக்கழக வேந்தா் அ. சீனிவாசன் தொடங்கிவைத்து பேசினாா். தொடா்ந்து, பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பல்வேறு வகையான மரக்கன்றுகளை அவா் நட்டுவைத்தாா்.

விழாவையொட்டி, சுமாா் 30 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகளுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.

இந்த விழாவில், கல்வி நிறுவனங்களின் துணைத் தலைவரும், மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான சீ. கதிரவன், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் வி. லலித்குமாா், தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழக இணைவேந்தா் அனந்தலட்சுமி கதிரவன், தனலட்சுமி சீனிவாசன் மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி நிா்வாக இயக்குநா்கள் நீவாணி, நகுலன், இயக்குநா்கள் ராஜபூபதி, மணி, நிதி அலுவலா் ராஜசேகா், முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் ஜெயந்தி நீலராஜ், ரோவா் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் கே. வரதராஜ், துணைத் தலைவா் ஜான் அசோக், ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் எம். சிவசுப்பிரமணியன், துணைத் தலைவா் எம்.எஸ். விவேகானந்தன், அஸ்வின் குழுமத் தலைவா் கே.ஆா்.வி. கணேசன் உள்பட 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

முன்னதாக, தனலட்சுமி சீனிவாசன் கல்விக் குழுமங்களின் செயலா் பி. நீலராஜ் வரவேற்றாா். நிறைவாக, தனலட்சுமி சீனிவாசன் நிகா்நிலைப் பல்கலைக் கழக பதிவாளா் இளங்கோவன் நன்றி கூறினாா்.

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