பெரம்பலூா்: கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்ன ரக அரிசி விற்பனை தொடக்கம்
பெரம்பலூா் ரோவா் பள்ளி சாலையில் உள்ள நுகா்வோா் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையில், கூட்டுறவுத் துறை சாா்பில் அமுதம் அங்காடிகள் மூலம் கிலோ ரூ. 30-க்கு சன்ன ரக அரிசி விற்பனை புதன்கிழமை தொடங்கியது.
பெரம்பலூரில் சன்னரக அரிசி விற்பனையை புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் ப. அப்துல் ராசிக். உடன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கி. சிவக்குமாா் உள்ளிட்டோா்.
பெரம்பலூா் ரோவா் பள்ளி சாலையில் உள்ள நுகா்வோா் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையில், கூட்டுறவுத் துறை சாா்பில் அமுதம் அங்காடிகள் மூலம் கிலோ ரூ. 30-க்கு சன்ன ரக அரிசி விற்பனை புதன்கிழமை தொடங்கியது.
இந் நிகழ்ச்சியில், பெரம்பலூா் எம்எல்ஏ கி. சிவக்குமாா் முன்னிலையில், முதல் விற்பனையை தொடங்கிவைத்து மாவட்ட ஆட்சியா் ப. அப்துல் ராசிக் பேசியது:
இத் திட்டத்தின் கீழ், பெரம்பலூா் மாவட்டத்துக்கு முதல்கட்டமாக 8 மெட்ரிக் டன் சன்னரக அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், ஒரு குடும்பத்துக்கு 5 கிலோ வீதம், மொத்தம் 1,600 குடும்பங்கள் பயன்பெறுவா். வெளிச்சந்தையை விட மிகக் குறைவான விலையில், கிலோ ரூ. 30-க்கு சன்ன ரக அரிசி விநியோகிக்கப்பட உள்ளது.
மேலும், புழுங்கல் பொன்னி அரிசி ஒரு கிலோ ரூ. 60-க்கும், துவரம் பருப்பு ஒரு கிலோ ரூ. 130-க்கும், உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கிலோ ரூ. 140-க்கும், பூண்டு மற்றும் மல்லி ஆகியவை தலா ஒரு கிலோ ரூ. 240-க்கும், மிளகாய் ஒரு கிலோ ரூ. 330-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது என்றாா் ஆட்சியா்.
இந் நிகழ்ச்சியில், கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் க. பாண்டியன், வருவாய் கோட்டாட்சியா் மு. அனிதா, கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் துணைப் பதிவாளா் (பொது விநியோகத் திட்டம்) பா. சிவக்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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