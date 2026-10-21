The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வங்கக் கடலில் அடுத்தடுத்து புயல் சின்னங்கள்: தமிழகத்தில் பலத்த மழை எச்சரிக்கை எதிா்மறை நாடாக சித்தரிக்க முயற்சி: ஐ.நா.வில் இந்தியா குற்றச்சாட்டு சிஎம்ஆா்எல் வழக்கு: பினராயி விஜயனுக்கு எதிரான விசாரணைக்கு ஒரு வாரகால தடை தரக் குறைபாடு மருந்துகளை கண்டறிவதில் தமிழகம் முதலிடம்இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும்- டிரம்ப் தகவல்இன்று தொடங்குகிறது டி20 தொடா் - நியூஸிலாந்தை சந்திக்கிறது இந்தியா

பெரம்பலூா்: கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்ன ரக அரிசி விற்பனை தொடக்கம்

பெரம்பலூா் ரோவா் பள்ளி சாலையில் உள்ள நுகா்வோா் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையில், கூட்டுறவுத் துறை சாா்பில் அமுதம் அங்காடிகள் மூலம் கிலோ ரூ. 30-க்கு சன்ன ரக அரிசி விற்பனை புதன்கிழமை தொடங்கியது.

பெரம்பலூரில் சன்னரக அரிசி விற்பனையை புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் ப. அப்துல் ராசிக். உடன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கி. சிவக்குமாா் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :

பெரம்பலூா் ரோவா் பள்ளி சாலையில் உள்ள நுகா்வோா் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையில், கூட்டுறவுத் துறை சாா்பில் அமுதம் அங்காடிகள் மூலம் கிலோ ரூ. 30-க்கு சன்ன ரக அரிசி விற்பனை புதன்கிழமை தொடங்கியது.

இந் நிகழ்ச்சியில், பெரம்பலூா் எம்எல்ஏ கி. சிவக்குமாா் முன்னிலையில், முதல் விற்பனையை தொடங்கிவைத்து மாவட்ட ஆட்சியா் ப. அப்துல் ராசிக் பேசியது:

இத் திட்டத்தின் கீழ், பெரம்பலூா் மாவட்டத்துக்கு முதல்கட்டமாக 8 மெட்ரிக் டன் சன்னரக அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், ஒரு குடும்பத்துக்கு 5 கிலோ வீதம், மொத்தம் 1,600 குடும்பங்கள் பயன்பெறுவா். வெளிச்சந்தையை விட மிகக் குறைவான விலையில், கிலோ ரூ. 30-க்கு சன்ன ரக அரிசி விநியோகிக்கப்பட உள்ளது.

மேலும், புழுங்கல் பொன்னி அரிசி ஒரு கிலோ ரூ. 60-க்கும், துவரம் பருப்பு ஒரு கிலோ ரூ. 130-க்கும், உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கிலோ ரூ. 140-க்கும், பூண்டு மற்றும் மல்லி ஆகியவை தலா ஒரு கிலோ ரூ. 240-க்கும், மிளகாய் ஒரு கிலோ ரூ. 330-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளது என்றாா் ஆட்சியா்.

இந் நிகழ்ச்சியில், கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் க. பாண்டியன், வருவாய் கோட்டாட்சியா் மு. அனிதா, கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் துணைப் பதிவாளா் (பொது விநியோகத் திட்டம்) பா. சிவக்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கோவை கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்ன ரக அரிசி விற்பனை தொடக்கம்

கோவை கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்ன ரக அரிசி விற்பனை தொடக்கம்

சன்ன ரக அரிசி விற்பனையில் குறைபாடு இருந்தால் புகாா் அளிக்கலாம்

சன்ன ரக அரிசி விற்பனையில் குறைபாடு இருந்தால் புகாா் அளிக்கலாம்

திருவள்ளூா்:கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலம் ரூ.30-க்கு சன்ன ரக அரிசி விற்பனை

திருவள்ளூா்:கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலம் ரூ.30-க்கு சன்ன ரக அரிசி விற்பனை

தமிழகத்தில் சன்ன ரக அரிசி கிலோ ரூ.75 ஆக உயர்வு!

தமிழகத்தில் சன்ன ரக அரிசி கிலோ ரூ.75 ஆக உயர்வு!

விடியோக்கள்

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

சென்னைக்கு அக்டோபர் 25-ல் காத்திருக்கிறது...: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

சென்னைக்கு அக்டோபர் 25-ல் காத்திருக்கிறது...: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்