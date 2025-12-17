பெண் சத்துணவுப் பணியாளா் குத்திக் கொலை: அரசுப் பேருந்து நடத்துநருக்கு ஆயுள் சிறை
கொடுத்த பணத்தைத் திருப்பிக் கேட்ட பெண் சத்துணவு பணியாளரைக் கத்தியால் குத்திக் கொன்ற, அரசுப் பேருந்து நடத்துநருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை விதித்து புதுக்கோட்டை மாவட்ட மகளிா் நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கறம்பக்குடி வட்டம் ரெகுநாதபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் துளசியம்மாள் (47). சத்துணவுப் பணியாளா். இவருக்கும் பட்டுக்கோட்டை வட்டம், இடையாத்தியைச் சோ்ந்த அரசுப் பேருந்து நடத்துநரான ஜெயபால் (47) என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஜெயபாலிடம் தான் கொடுத்த ரூ. 3 லட்சத்தை திரும்பக் கொடுக்குமாறு துளசியம்மாள் கேட்டுள்ளாா். இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஜெயபால், கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு மே 24-ஆம் தேதி ஆத்தங்கரைவிடுதி பகுதியிலுள்ள தைலமரக் காட்டுக்கு துளசியம்மாளை அழைத்துச் சென்று, கத்தியால் குத்திக் கொன்று, அவா் அணிந்திருந்த தங்கச் சங்கிலி, மோதிரம் ஆகியவற்றைப் பறித்துச் சென்றாா்.
இதுதொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த ரெகுநாதபுரம் போலீஸாா், ஜெயபாலைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். இந்த வழக்கு புதுக்கோட்டை மாவட்ட மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
வழக்கு விசாரணையின் முடிவில் நீதிபதி ஆா். கனகராஜ், புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். அதில், குற்றவாளி ஜெயபாலுக்கு கொலைக் குற்றத்துக்காக ஆயுள் சிறைத் தண்டனை மற்றும் ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதமும், கடத்திய குற்றத்துக்காக 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை மற்றும் ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதமும், ஆதாரங்களை அழித்த குற்றத்துக்காக 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை மற்றும் ரூ. 5 ஆயிரம் அபராதமும், நகைகளைப் பறித்த குற்றத்துக்காக 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை மற்றும் ரூ. 1,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. சிறைத் தண்டனைகளை ஏககாலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி தனது தீா்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.