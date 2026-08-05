எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முழுவதும் 18 இடங்களில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட முன்னாள் அமைச்சா் சிவ. வீ.மெய்யநாதன் உள்பட திமுகவினா் 850 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
தமிழ்நாட்டின் எதிா்க்கட்சித் தலைவரும் திமுக இளைஞரணிச் செயலருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை காலை சென்னையிலுள்ள அவரது வீட்டில் கைது செய்யப்பட்டாா். இதனைக் கண்டித்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் திமுகவினா் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் இருந்து திமுகவினா் செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஊா்வலமாக வந்து தஞ்சை சாலையில் பழனியப்பா முக்கத்தில் அமா்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
இந்தப் போராட்டத்தில் முன்னாள் எம்.பி. எம்எம். அப்துல்லா, புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வை. முத்துராஜா உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா். சுமாா் அரை மணி நேரம் மறியலில் ஈடுபட்ட இவா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இதனைத் தொடா்ந்து, சிறிதுநேரம் கழித்து வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலா் கே.கே. செல்லப்பாண்டியன் தலைமையில் ஏராளமான திமுகவினா் மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் இருந்து ஊா்வலமாகப் புறப்பட்டு பிருந்தாவனம் அருகே மறியலில் ஈடுபட்டனா். இந்த இரு போராட்டங்களால் தஞ்சை சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
முன்னாள் அமைச்சா் கைது: லங்குடியில் வடகாடு முக்கம் பகுதியில் முன்னாள் அமைச்சரும் ஆலங்குடி சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான சிவ.வீ.மெய்யநாதன் தலைமையில் திமுகவினா் ஏராளமானோா் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்தும், முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யை கண்டித்தும் முழக்கங்கள் எழுப்பியவாறு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். தொடா்ந்து, ஆலங்குடி போலீஸாா் சிவ.வீ.மெய்யநாதன் உள்ளிட்ட 80 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இதேபோல, கீரமங்கலம், கறம்பக்குடி, ஆவணத்தான்கோட்டை, வம்பன், அரசடிப்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் திமுகவினா் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
அமைச்சா் வாகனத்தை மறித்த திமுகவினா்: அறந்தாங்கியில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பங்கேற்றுவிட்டு புதுக்கோட்டை திரும்பிய தொழிலாளா் நலத்துறை அமைச்சா் ஜா.பா்வேஸ் சென்ற காரை வல்லத்திராகோட்டை பகுதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட திமுகவினா் மறித்து முழக்கங்கள் எழுப்பியவாறு முற்றுகையிட முயன்றனா். அவா்களை அமைச்சரின் பாதுகாப்பு போலீஸாா் கலைந்து போகச்செய்து, அமைச்சா் பா்வேஸ் காருக்கு வழி ஏற்படுத்தினா்.
விராலிமலை: விராலிமலை சுங்கச்சாவடியில் திமுக தலைமை பொதுக்குழு உறுப்பினா் எம்.பழனியப்பன் தலைமையில் ஒன்றிய செயலாளா்கள் அய்யப்பன்(மத்தியம்), இளங்குமரன்(மேற்கு) முன்னிலையில் திமுகவினா் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். தொடா்ந்து மறியலில் ஈடுபட்ட 79 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்துவைத்து மாலை விடுவித்தனா்.
பொன்னமராவதி: பொன்னமராவதி பேருந்துநிலையம் முன்பு சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் அ.அடைக்கலமணி, நகரச் செயலா் அ.அழகப்பன், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் எஸ்.ஜெயராமன் உள்ளிட்ட 51 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். பிறகு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திமுக மகளிா் அணி நிா்வாகிகள் 11 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இதேபோல, மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் 18 இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் 850 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
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