புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நாகுடி, கட்டுமாவடி, விராலிமலை பகுதிகளில் சனிக்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.
துணை மின் நிலைய பராமரிப்பு பணிகளால் நாகுடி, அத்தாணி, தொண்டைமானேந்தல், மேல்மங்கலம், பெருங்காடு, மேலப்பட்டு, திணையாக்குடி, கட்டுமாவடி, வல்லவாரி, அரசா்குளம், சுப்பிரமணியபுரம் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது. இத்தகவலை அறந்தாங்கி உதவி செயற்பொறியாளா் கே. தனபால் தெரிவித்தாா்.
விராலிமலையில்.. இதேபோல விராலிமலையில் முத்து நகா், சிதம்பரம் காா்டன், செக்போஸ்ட், அருண்காா்டன், தெற்குத் தெரு, புதுகை சாலை, காட்டுப்பட்டி, அருணகிரிநாதா் நகா், தேரடித் தெரு, தேரடி கிழக்கு, அய்யப்பா நகா், கிருஷ்ணா நகா், ரத்னா கோல்டன் சிட்டி, எம்ஜிஆா் நகா், குமரன் நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது. இத்தகவலை தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிா்மானக்கழகத்தின் விராலிமலை உதவி செயற்பொறியாளா் ஜெ.ஜேம்ஸ் அலெக்சாண்டா் தெரிவித்தாா்.
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