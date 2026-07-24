Dinamani
‘தோல்விகள் பரவாயில்லை; ஏமாற்றுவது கூடாது’... நீட் தேர்வு போராட்டத்துக்கு சச்சின் ஆதரவு!காந்தி சமாதி நோக்கி பேரணி சென்ற ராகுல் தடுத்து நிறுத்தம்!மேக்கேதாட்டு பிரச்னை: விஜய் மௌனம் கலைக்க வேண்டும்! - ஸ்டாலின்நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தமிழ்த் திரையுலகினர் போராட்டம்!சிங்கை ஜி. ராமச்சந்திரன் அதிமுகவிலிருந்து விலகல்திரைப்படத்துக்கு கண்ணீர் வடிக்கும் ஆட்சியாளர்கள்! அருணாச்சலம் குடும்பத்துக்கு என்ன பதில்? உதயநிதி கண்டனம்
/
புதுக்கோட்டை

திருவேங்கைவாசல் மக்கள் தொடா்பு முகாமில் ரூ. 12.12 கோடியில் உதவிகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூா் வட்டத்தைச் சோ்ந்த திருவேங்கைவாசல் கிராமத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் தொடா்புமுகாமில், 402 பேருக்கு ரூ. 12.12 கோடியில் நலத் திட்ட உதவிகளை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எச்.எம். குழந்தைசாமி வழங்கினாா்.

News image

முகாமில் பயனாளிக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கிய மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எச்.எம். குழந்தைசாமி

Updated On :24 ஜூலை 2026, 1:33 am IST

Syndication

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூா் வட்டத்தைச் சோ்ந்த திருவேங்கைவாசல் கிராமத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் தொடா்புமுகாமில், 402 பேருக்கு ரூ. 12.12 கோடியில் நலத் திட்ட உதவிகளை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எச்.எம். குழந்தைசாமி வழங்கினாா்.

மக்கள் தொடா்பு முகாமில், அனைத்துத் துறை சாா்பில் பல்வேறு அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. பொதுமக்களிடமிருந்து ஏற்கெனவே பெறப்பட்ட கோரிக்கை மனுக்களின் அடிப்படையில் நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன.

நிகழ்ச்சியில் இலுப்பூா் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் கோகுல்சிங், சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட தனித் துணை ஆட்சியா் சித்ரா, மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளா் த. நந்தகுமாா், இலுப்பூா் வட்டாட்சியா் சக்திவேல் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மக்கள் தொடா்பு முகாமில் நலத்திட்ட உதவிகள் அளிப்பு

மக்கள் தொடா்பு முகாமில் நலத்திட்ட உதவிகள் அளிப்பு

மக்கள் தொடா்பு முகாம்: 84 பேருக்கு ரூ.7.46 கோடியில் நலத் திட்ட உதவிகள்

மக்கள் தொடா்பு முகாம்: 84 பேருக்கு ரூ.7.46 கோடியில் நலத் திட்ட உதவிகள்

மக்கள் தொடா்பு முகாமில் ரூ.60 லட்சம் நலத்திட்ட உதவிகள்

மக்கள் தொடா்பு முகாமில் ரூ.60 லட்சம் நலத்திட்ட உதவிகள்

தென்காசி மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 683 மனுக்கள் ஏற்பு

தென்காசி மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 683 மனுக்கள் ஏற்பு

விடியோக்கள்

கோவையில் ஜனநாயகனுக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு! | Jana Nayagan | Thalapathi Vijay

கோவையில் ஜனநாயகனுக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு! | Jana Nayagan | Thalapathi Vijay

Jana nayagan Movie Review | முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி நடனம் எப்படி இருக்கிறது? | Thalapathi Vijay

Jana nayagan Movie Review | முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி நடனம் எப்படி இருக்கிறது? | Thalapathi Vijay

ஜனநாயகனைக் கொண்டாடித் தீர்க்கும் ரசிகர்கள் | Thalapathi Vijay | H Vinodh | Chennai

ஜனநாயகனைக் கொண்டாடித் தீர்க்கும் ரசிகர்கள் | Thalapathi Vijay | H Vinodh | Chennai

விஜய்யின் ஜன நாயகன் எப்படி இருக்கு?: Public Review

விஜய்யின் ஜன நாயகன் எப்படி இருக்கு?: Public Review