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புதுக்கோட்டை

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

கறம்பக்குடி அருகே பணியின்போது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் கட்டுமான தொழிலாளி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

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சடலம்...

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 12:28 am IST

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புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கறம்பக்குடி அருகே பணியின்போது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் கட்டுமான தொழிலாளி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

கந்தா்வகோட்டை அருகேயுள்ள வேப்பம்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் சி.அய்யப்பன்(35). கட்டுமான தொழிலாளியான இவா், கறம்பக்குடி அருகேயுள்ள அம்மாணிப்பட்டு பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை கட்டடத்தில் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது, எதிா்பாராத விதமாக மின்சாரம் பாய்ந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

தகவலறிந்து சென்ற கறம்பக்குடி போலீஸாா் அய்யப்பனின் உடலை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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