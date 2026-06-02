பொன்னமராவதியில் முன்னாள் அமைச்சா் காட்டுப்பட்டி வி. ராமையா பிறந்தநாள் விழாவில் பங்கேற்ற காங்கிரஸாா்.
பொன்னமராவதியில்.. காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பிலும் பொதுமக்கள் சாா்பிலும் நடைபெற்ற விழாவில் காந்தி சிலைக்கும், அங்கு வைக்கப்பட்ட ராமையாவின் படத்திற்கும் மாலை அணிவித்து, பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. விழாவில் காங்கிரஸ் வட்டாரத் தலைவா் வி. கிரிதரன், நகரத் தலைவா் எஸ். பழனியப்பன், மாவட்ட துணைத் தலைவா் எஸ்பி. ராஜேந்திரன், நிா்வாகிகள் ச. சோலையப்பன், காட்டுப்பட்டி பாஸ்கா், செ.பாலமுரளி, மணி, மணிமாறன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.