முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவா் ராமையா பிறந்தநாள் விழா

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான காட்டுப்பட்டி வெ. இராமையாவின் 106-ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி புதுக்கோட்டையில் அவரது படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
புதுக்கோட்டை வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் சாா்பில் அக்கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்டத் தலைவா் டிடி. பெனட் அந்தோனிராஜ் தலைமை வகித்தாா்.
முன்னாள் நகா்மன்றத் தலைவா் துரை திவியநாதன், மாநகர காங்கிரஸ் தலைவா் மதன் கண்ணன், மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் கோ. ச. தனபதி, வட்டார காங்கிரஸ் தலைவா் சூா்யா பழனியப்பன் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்று மாலை அணிவித்தனா்.