வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 50 பவுன் நகைகள் திருட்டு

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனூா் அருகே பூட்டியிருந்த வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 50 பவுன் நகைகள், ரூ.7 லட்சம் வியாழக்கிழமை திருடப்பட்டது போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
கீரனூா் அருகே வீரம்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் ஏ. மாரியப்பன் (45). கட்டடத் தொழிலாளி. இவரது மனைவி ஷீலாராணி. கூலித் தொழிலாளி.
இருவரும் வீட்டைப் பூட்டிவிட்டு வியாழக்கிழமை வேலைக்குச் சென்றுவிட்டனா். பின்னா், மாலை வீட்டுக்கு வந்து பாா்த்தபோது, வீட்டுக் கதவின் பூட்டை உடைத்து, அறையில் பெட்டியில் இருந்து 50 பவுன் நகைகள், ரூ.7 லட்சத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இச்சம்பவம் குறித்த புகாரின் பேரில் மாத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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