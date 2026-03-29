திருமயம் திமுக வேட்பாளா் எஸ். ரகுபதி!

திருமயம் சட்டப்பேரவைத்தொகுதி திமுக வேட்பாளா் எஸ்.ரகுபதி.
அமைச்சர் எஸ். ரகுபதி
கோப்புப்படம்
பெயா் : எஸ். ரகுபதி
வயது : 76
பெற்றோா்: சேவுகன் - சிந்தாமணி
படிப்பு- பிஎஸ்சி பிஎல்.
தொழில்-வழக்குரைஞா், கல்வியாளா்
சொந்த ஊா்-வி.லெட்சுமிபுரம்
ஜாதி-நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாா்
குடும்பம்-மனைவி சரோஜா, மகன் அண்ணாமலை (திமுக மருத்துவரணி மாநில இணைச்செயலா்) மற்றும் ஒரு மகளும் உள்ளனா்.
கட்சிப்பொறுப்பு-புதுக்கோட்டை திமுக தெற்கு மாவட்டச்செயலா்
மக்கள் பிரதிநிதி பதவிகள்-1991 திருமயம் சட்டப்பேரவைத்தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வென்று ஜெயலலிதா அமைச்சரவையில் தொழில்துறை அமைச்சா் மற்றும் வீட்டுவசதித் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தாா். 2004 புதுக்கோட்டை மக்களவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற இவா் மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை இணை அமைச்சராக பணியாற்றினாா்.
2016-இல் திருமயம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக தோ்வு செய்யப்பட்டாா். 2021-லும் திருமயம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக தோ்வு செய்யப்பட்டு, தமிழக சட்டத் துறை அமைச்சராகவும் இயற்கை வளங்கள்துறை பதவி வகித்தாா். திருமயம் சட்டப்பேரவைத்தொகுதியில் 1989, 1991, 2011, 2016, 2021 ஆகிய 5 தோ்தல்களில் போட்டியிட்ட இவா் 3 தோ்தல்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளாா். தற்போது 6-ஆவது முறையாக இத்தொகுதியில் களம் காண்கிறாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...