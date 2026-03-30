ஆலங்குடி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் சுய-விவரக்குறிப்பு
Updated On :29 மார்ச் 2026, 6:38 pm
தன.விமல்
பெயா்: தன. விமல்
பிறந்ததேதி: 09.05.1982
வயது : 43
கல்வித்தகுதி: பிஏ. பி.எல்
ஜாதி : முத்தரையா்
பெற்றோா்: துரை. தனசேகரன் (முன்னாள் ஒன்றியக் குழுத் தலைவா்), வசந்தா
குடும்பம்: மனைவி திவ்யா குழந்தைகள் வானதி, வசந்தி.
கட்சிப் பொறுப்பு: புதுக்கோட்டை வடக்கு மாவட்ட அம்மா பேரவை இணைச் செயலா்
பதவி: முன்னாள் கூட்டுறவு சங்கத் தலைவா்.
