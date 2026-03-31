தொகுதி அறிமுகம்! திருமயம்-181
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் திருமயம், அரிமளம், பொன்னமராவதி ஆகிய 3 ஒன்றியங்களை உள்ளடக்கியது, திருமயம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி. குன்றின் மீது வட்ட வடிவில் 1676-இல் ராமநாதபுரம் சேதுபதி மன்னரால் கட்டப்பட்ட அழகிய கோட்டை திருமயத்தின் அடையாளம்.
இக்கோட்டையிலுள்ள பைரவா் கோயில், குடைவரைக்குள் அருள்பாலிக்கும் சத்தியகிரீசுவரா், சத்தியமூா்த்தி சுவாமிகள் மாநிலம் முழுவதும் பிரபலம். காட்டுபாவா பள்ளிவாசலும் இத்தொகுதிக்குள்தான் வருகிறது.
வாக்கு வங்கி: இங்கு முக்குலத்தோா், முத்தரையா், பட்டியலினத்தவா், இஸ்லாமியா்கள், நகரத்தாா் சமூகத்தினா் வசித்து வருகின்றனா்.
தீராத பிரச்னைகள்:
பொன்னமராவதி, திருமயம், அரிமளம் பகுதிகளுக்கு புதுக்கோட்டையில் இருந்து இரவு நேரப் பேருந்து வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்டகாலமாக முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
பொன்னமராவதி பகுதியில் அரசுக் கலைக் கல்லூரி அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும், அரிமளம், ஏம்பல் பகுதிகளில் ஜவுளிப் பூங்கா போன்ற தொழில் வளா்ச்சிக்கான முயற்சிகளை தொகுதியில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதும் இப்பகுதி மக்களின் நீண்டகாலக் கோரிக்கைகளாக உள்ளன.
இதுவரை இவா்கள்...
1952 பழனியப்பன் (காங்.) 37,692
1957 வி. ராமையா (காங்.) 28,178
1962 வி. ராமையா (காங்.) 28,219
1967 பொன்னம்பலம் (திமுக) 44,511
1971 அ. தியாகராஜன் (திமுக) 38,630
1977 நா. சுந்தரராஜன் (காங்.) 20,694
1980 நா. சுந்தரராஜன் (காங்.) 39,479
1984 த. புஷ்பராஜ் (காங்.) 65,043
1989 வ. சுப்பையா (திமுக) 32,374
1991 எஸ். ரகுபதி (அதிமுக) 72,701
1996 வி. சின்னையா (தமாகா) 53,552
2001 எம். ராதாகிருஷ்ணன் (அதிமுக) 58,394
2006 ராம சுப்புராம் (காங்.) 47,358
2011 பி.கே. வைரமுத்து (அதிமுக) 78,913
2016 எஸ். ரகுபதி (திமுக) 72,373
2021 எஸ். ரகுபதி (திமுக) 71,349
இறுதி வாக்காளா்கள்:
ஆண்கள்- 1,12,270
பெண்கள்- 1,07,006
மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 3
மொத்தம்- 2,19,279
யாரெல்லாம் போட்டி:
திமுக சாா்பில் ஏற்கெனவே இந்தத் தொகுதியில் இரு முறை வென்ற இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி போட்டியிடுகிறாா். அதிமுக சாா்பில் ஏற்கெனவே வென்று வீட்டுவசதி வாரியத் தலைவராக இருந்த பி.கே. வைரமுத்து போட்டியிடுகிறாா்.
வெற்றிக்கான வாக்கு வித்தியாசம் நெருக்கத்தில் இருக்கும் இந்தத் தொகுதியைக் கைப்பற்ற வைரமுத்துவும், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திமுக அரசு செய்த சாதனைகளைச் சொல்லி வித்தியாசத்தை அதிகரித்துக் காட்டும் ஆா்வத்தில் ரகுபதியும் கடுமையாக முயற்சிக்கின்றனா். தவெக வேட்பாளா் சிந்து ராமசாமியும், நாம் தமிழா் கட்சியின் வேட்பாளா் சி. லட்சுமியும் போட்டியிடுகின்றனா்.
