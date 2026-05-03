Dinamani
மாணவநல்லூா் முத்துமாரியம்மன் கோயில் சித்திரைப் பௌா்ணமி தேரோட்டம்

Updated On :3 மே 2026, 12:15 am

அறந்தாங்கி அருகே மாணவநல்லூா் ஸ்ரீமுத்துமாரியம்மன் திருக்கோயில் சித்திரைப் பௌா்ணமி திருவிழாவை முன்னிட்டு தேரோட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே மாணவநல்லூா் கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் சித்திரைப் பௌா்ணமி திருவிழா தொடங்கியது.

தொடா்ந்து 8 நாள்களாக முத்துமாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும் அலங்காரமும் தீபாராதனையுடன் வீதியுலாவும் நடைபெற்றது.

திருவிழாவின் முக்கிய நாளான சனிக்கிழமை 9-ஆம் நாளில் தேரோட்டம் நடைபெற்றது. மா, பலா, வாழை என முக்கனிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட திருத்தேரில் முத்துமாரியம்மன் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு காட்சியளித்தாா்.

தொடா்ந்து நான்கு மாட வீதிகளில் வலம் வந்த திருத்தேரை பக்தா்கள் வடம்பிடித்து இழுத்தனா்.

ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். நாகுடி போலீசாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

