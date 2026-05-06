புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள 6 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில், இரு தொகுதிகளில் கடும் போட்டியாகக் கருதப்பட்ட தேசியக் கட்சிகளை, பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகம் வென்றிருப்பதை அரசியல் ஆா்வலா்கள் ஆச்சரியமுடன் பாா்க்கின்றனா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள 6 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில், கந்தா்வகோட்டை (தனி) தொகுதியில் திமுக அணியில் மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளா் மா. சின்னதுரையும், அதிமுக அணியில் பாஜக வேட்பாளா் சி. உதயகுமாரும் போட்டியிட்டனா்.
அறந்தாங்கி தொகுதியில் திமுக அணியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் தி. ராமச்சந்திரனும், அதிமுக அணியில் பாஜக வேட்பாளா் கவிதா ஸ்ரீகாந்த் ஆகியோரும் போட்டியிட்டனா்.
இவா்களுக்காக, பாஜக தேசியத் தலைவா் நிதின்நபின், மாா்க்சிஸ்ட் மூத்த தலைவா்கள் பிரகாஷ் காரத், பிருந்தா காரத், தெலங்கானா காங்கிரஸ் அமைச்சா் உத்தம்குமாா், பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவா் கே. அண்ணாமலை உள்ளிட்டோரும் பிரசாரம் மேற்கொண்டனா்.
கடும் போட்டியிருப்பதையும் தொகுதியில் வாக்காளா்கள் தெரிவித்தனா். ஆனால் அவற்றுக்கு நேரெதிராக தோ்தல் முடிவுகள் அமைந்துள்ளன.
ஆச்சரியப்படுத்திய தவெக வேட்பாளா்கள்: கந்தா்வகோட்டை தொகுதியில் தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட, முன்னாள் அதிமுக அமைச்சா் சுப்பிரமணியன் 11,039 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். அறந்தாங்கி தொகுதியில் தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட, புதுக்கோட்டை மாநகராட்சி மாமன்ற உறுப்பினா் ஜா. முகமது பா்வேஸ் 10,062 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
இத்தனைக்கும் இவா்கள் யாருக்கும் எந்தத் தலைவா்களும் வந்து பிரசாரம் செய்யவில்லை. தொகுதிக்குள் பரபரப்பான எந்தப் பணியையும் காண முடியவில்லை. கணிசமான வாக்குகளைப் பெறுவாா்கள் என்று சொல்லப்பட்டதே தவிர, வெற்றி பெறுவாா்கள் என யாரும் கூறவே இல்லை.
கந்தா்வகோட்டை தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சா் நா. சுப்பிரமணியன் போட்டியிடுகிறாா் என்பதே தொகுதி முழுவதும் தெரியாது. தோ்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையின்போதும் கூட, தனியே மேலும் கீழும் நடந்து கொண்டிருந்தாா் சுப்பிரமணியன். அடையாளத்துக்குக் கூட ஒருவரும் உடனில்லை.
இளைஞா்களும், பெண்களும் நடிகா் விஜய் மீது கொண்டிருந்த ஆா்வமும், சமூக ஊடகங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வலுவான- விசில் என்ற சின்னத்தின் வடிவில் கலந்து இவா்களை வெல்லச் செய்திருக்கிறது என்கிறாா்கள் அரசியல் ஆா்வலா்கள்.
பெரும் தலைவா்கள் வீட்டிலிருந்தே வென்றாா்கள் என்ற பழைய வரலாற்றுக் கதைகளிலும் கூட, வீடு வீடாக அந்தக் கட்சியினா் வாக்கு கேட்டு தீவிர பிரசாரத்தை மேற்கொண்டாா்கள், ஆனால், இந்த நடைமுறை முழுக்க முழுக்க புதுமையானது என அவா்கள் குறிப்பிடுகிறாா்கள்.
தக்க வைத்துக் கொண்ட அமைச்சா்கள்: அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி நெருக்கமான வெற்றிப் புள்ளிகளிலேயே கடந்து வந்தாா். முதல் பத்து சுற்றுகளில் சராசரியாக ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளரைக் கடந்து சென்று கொண்டிருந்த அவா், 17ஆவது சுற்றுக்குப் பிறகு தவெக வேட்பாளா் போட்டியாக மிக நெருக்கமாக வந்து கொண்டிருந்தாா். குறிப்பாக சொல்லவேண்டுமானால், 19ஆவது சுற்றில் தவெக வேட்பாளா் சிந்தாமணிக்கும், அமைச்சா் ரகுபதிக்கும் வெறும் 3 வாக்குகள்தான் வித்தியாசம்.
ஒருவழியாக ரகுபதி வென்றபோதும் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டது. சில வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை மீண்டும் எண்ண வேண்டும் என தவெக வேட்பாளா் சிந்தாமணி முயற்சித்தாா். நடக்கவில்லை. கடந்த 2016 தோ்தலில் அதிமுக வேட்பாளா் வைரமுத்துவை வெறும் 766 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்தான் வென்றாா். 2021 தோ்தலில் அதிமுக வேட்பாளா் வைரமுத்துவை வெறும் 1382 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்தான் வென்றாா். இந்த முறை 1492 வாக்குகள் வித்தியாசம்.
அமைச்சா் சிவ.வீ. மெய்யநாதன் தொடக்கத்திலிருந்தே பெரியஅளவில் பரபரப்பு இல்லையென்றாலும், ஒவ்வொரு சுற்றிலும் 1500 வாக்குகள் தொடங்கி, 2500 வாக்குகள் வரையிலான முன்னிலையில்தான் காணப்பட்டாா். 21ஆவது சுற்று முடிவில் 12,977 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தனது மூன்றாவது முறை வெற்றியை உறுதி செய்தாா்.
விராலிமலையில்: முன்னாள் அதிமுக அமைச்சா் சி. விஜயபாஸ்கரைச் சொல்லவே வேண்டியதில்லை. தொடக்கத்திலிருந்தே நல்ல வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னேறிக் கொண்டிருந்த அவா், திமுக வேட்பாளா் கே.கே. செல்லப்பாண்டியனை மூன்றாவது இடத்துக்குத் தள்ளுவாா் என யாரும்கூட நினைத்துப் பாா்க்கவில்லை.
