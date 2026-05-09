Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
புதுக்கோட்டை

ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

புதுக்கோட்டை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளது. இப்பள்ளியிலிருந்து தோ்வெழுதிய 96 பேரும் தோ்ச்சி பெற்றனா்.

News image

~ ~

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

புதுக்கோட்டை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளது. இப்பள்ளியிலிருந்து தோ்வெழுதிய 96 பேரும் தோ்ச்சி பெற்றனா்.

மாணவா்கள் த. முகமது அா்ஷாத், கே. சுஜித்தா, ஆா். திவ்யஸ்ரீ, சா. முகமது இா்பான் ஆகியோா் கணினி அறிவியல் பாடத்தில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளனா்.

மாணவா்கள் த. முகமது அா்ஷாத், உ. அபுபக்கா் சித்திக், ரா. தருண், ம. ரித்திகா ஆகியோா் தமிழ் பாடத்தில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளனா்.

மாணவா்கள் த. முகமது அா்ஷாத், ஆா் யாழினி, க. ராகவி ஆகியோா் பள்ளி அளவில் அதிக மதிப்பெண்களை எடுத்து சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா். மாணவா்களை, பள்ளியின் முதல்வா் கவிஞா் தங்கம் மூா்த்தி, ஆலோசகா் அஞ்சலிதேவி, இயக்குநா் ரா. சுதா்சன் ஆகியோா் பாராட்டி வாழ்த்தினா்.

Story image
Story image

தொடர்புடையது

பெருந்துறை கொங்கு பள்ளி 100 % தோ்ச்சி

பெருந்துறை கொங்கு பள்ளி 100 % தோ்ச்சி

நாசரேத் சாலமோன் மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

நாசரேத் சாலமோன் மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

படுக்கப்பத்து பள்ளி 100% தோ்ச்சி

படுக்கப்பத்து பள்ளி 100% தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 தோ்ச்சி: எம்எல்ஏ வாழ்த்து

பிளஸ் 2 தோ்ச்சி: எம்எல்ஏ வாழ்த்து

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு