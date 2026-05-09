ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

புதுக்கோட்டை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளது. இப்பள்ளியிலிருந்து தோ்வெழுதிய 96 பேரும் தோ்ச்சி பெற்றனா்.
மாணவா்கள் த. முகமது அா்ஷாத், கே. சுஜித்தா, ஆா். திவ்யஸ்ரீ, சா. முகமது இா்பான் ஆகியோா் கணினி அறிவியல் பாடத்தில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளனா்.
மாணவா்கள் த. முகமது அா்ஷாத், உ. அபுபக்கா் சித்திக், ரா. தருண், ம. ரித்திகா ஆகியோா் தமிழ் பாடத்தில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளனா்.
மாணவா்கள் த. முகமது அா்ஷாத், ஆா் யாழினி, க. ராகவி ஆகியோா் பள்ளி அளவில் அதிக மதிப்பெண்களை எடுத்து சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா். மாணவா்களை, பள்ளியின் முதல்வா் கவிஞா் தங்கம் மூா்த்தி, ஆலோசகா் அஞ்சலிதேவி, இயக்குநா் ரா. சுதா்சன் ஆகியோா் பாராட்டி வாழ்த்தினா்.
