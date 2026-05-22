தவெகவினா் கொண்டாட்டம்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி எம்எல்ஏவும், தவெக மத்திய மாவட்டச் செயலருமான முகமது பா்வேஸ் தமிழக அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றதை பொன்னமராவதியில் தவெகவினா் பட்டாசு வெடித்து இனிப்பு வழங்கிக் கொண்டாடினா்.
பொன்னமராவதி பேருந்து நிலையம் எதிரே நடைபெற்ற நிகழ்வில் தெற்கு மாவட்ட இணைச் செயலா் சண்முகம், தெற்கு மாவட்ட வழக்குரைஞா் அணி நிா்வாகி பாரதிராஜா, இளைஞரணி நிா்வாகி யாஸ்மின், நகரச்செயலா் விக்னேஷ், தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் பாலசுப்பிரமணியன், வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் முருகேசன், மேற்கு ஒன்றியச் செயலா் கண்ணன், மற்றும் மகளிா் அணி நிா்வாகிகள், ஒன்றிய,நகர நிா்வாகிகள் திரளாக பங்கேற்றனா்.