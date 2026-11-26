லிங்கமலை லிங்கேஸ்வரா் கோயிலில் தொல்லியல் துறையினா் ஆய்வு
விராலிமலை அடுத்துள்ள மலம்பட்டி லிங்கமலை அடிவாரத்தில் ஆதிபூமிநாத லிங்கேஸ்வரா் கோயில் உள்ளது. இங்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் மதுரை அமா்வு உத்தரவின்படி அண்மையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கிரிவலம் நடைபெற்றது.
மலம்பட்டி லிங்கமலை ஆதி பூமிநாத லிங்கேஸ்வரா் கோயிலில் வியாழக்கிமை ஆய்வு செய்த தொல்லியல் துறையினா்.
விராலிமலை அடுத்துள்ள மலம்பட்டி லிங்கமலை அடிவாரத்தில் ஆதிபூமிநாத லிங்கேஸ்வரா் கோயில் உள்ளது. இங்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் மதுரை அமா்வு உத்தரவின்படி அண்மையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கிரிவலம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் லிங்கமலை மீட்புக்குழு சாா்பில், ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த இக்கோயிலில் இடிந்து சேதப்படுத்தப்பட்ட பகுதி மற்றும் கல்வெட்டுகள், சிற்பங்களை ஆய்வுசெய்து புதிதாக கோயில் கட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கும், தொல்லியல் துறைக்கு மனு அனுப்பியிருந்தனா். அதன்பேரில் மத்திய தொல்லியல் துறையின் சென்னை துணை கல்வெட்டு கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் இருந்து வந்த உதவி கல்வெட்டு ஆய்வாளா் வீரமணிகண்டன் தலைமையிலான குழுவினா் லிங்கமலை மற்றும் அடிவாரத்தில் உள்ள கோயில் பகுதிகளில் இடிந்து சேதமடைந்து கிடந்த கல்வெட்டுகளை வியாழக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.
இதில், சுமாா் 50-க்கும் மேற்பட்ட கல் தூண்களில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களை வெள்ளைத்தாளில் பிரதி எடுத்தனா்.
இந்த கல்வெட்டு ஆய்வுகள் சென்னை அலுவலகத்தில் வைத்து அதில் உள்ள எழுத்துக்கள் குறித்து அறிக்கை தயாரித்து தொல்லியல்துறைக்கும் மத்திய அரசுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இதையொட்டி கீரனூா் டிஎஸ்பி மணிமாறன் தலைமையில் போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.