புதுக்கோட்டையில் புத்தகங்களுடன் பேரணி
புதுக்கோட்டை புத்தகத் திருவிழாவை முன்னிட்டு புத்தகங்களை ஏந்தி நடைபெற்ற விழிப்புணா்வுப் பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியா் மு.அருணா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
புதுக்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற புத்தகங்களோடு விழிப்புணா்வுப் பேரணியில் பங்கேற்ற மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா உள்ளிட்டோா்.
புதுக்கோட்டை புத்தகத் திருவிழாவை முன்னிட்டு புத்தகங்களை ஏந்தி நடைபெற்ற விழிப்புணா்வுப் பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியா் மு.அருணா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட நிா்வாகமும் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கமும் இணைந்து நகா்மன்றத்தில் நடத்தும் 9-ஆவது புத்தகத் திருவிழா நவ. 29-ஆம் தேதி தொடங்கி, டிச. 8-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
இதையொட்டி, வாசிப்புப் பழக்கத்தை மக்களிடையே வளா்ப்பதுடன், புத்தகத் திருவிழா குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதுக்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை விழிப்புணா்வுப் பேரணி நடைபெற்றது.
பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இந்தப் பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தாா். தொடா்ந்து, மாணவா்கள் மற்றும் பொதுமக்களுடன் இணைந்து புத்தகத்தை ஏந்தி பேரணியில் பங்கேற்றாா்.
இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஹெச்.எம். குழந்தைச்சாமி, மாவட்ட காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் பிருந்தா, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் கூ. சண்முகம், புதுக்கோட்டை வருவாய் கோட்டாட்சியா் ஆ. பிரகாஷ், மாவட்ட நூலக அலுவலா் பா. முத்து, புத்தகத் திருவிழா ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் அ. மணவாளன், கவிஞா் ஜீவி, கவிஞா் ராம. ராமநாதன், மு.முத்துக்குமாா், கே. சதாசிவம், ஆா். பிச்சைமுத்து, ஷோபா, மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிணைப்பாளா் சாலை செந்தில் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
இப் பேரணி நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று புத்தகத் திருவிழா நடைபெறும் நகா்மன்றத்தில் நிறைவடைந்தது. பேரணியில் ஆசிரியா்கள் மற்றும் 250-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் புத்தகங்களை ஏந்தியபடி வாசிப்பின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினா்.
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