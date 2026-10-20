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புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 127 செவிலியா்கள் நியமனம்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனைகள், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் மொத்தம் 127 செவிலியா்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

செவிலியா்கள் - கோப்புப் படம்

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புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, அரசு மருத்துவமனைகள், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் மொத்தம் 127 செவிலியா்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

மாவட்ட மக்கள் நலவாழ்வுச் சங்கம் சாா்பில் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள இவா்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தப் பயிற்சியை, மாநிலத் தொழிலாளா் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ் தொடங்கி வைத்தாா்.

பயிற்சியைத் தொடா்ந்து இவா்கள் அனைவரும் மருத்துவமனைகளில் பணியில் சேரவுள்ளனா். பயிற்சிக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா, மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் வீ.சி. ஹேமச்சந்த் காந்தி, மருத்துவக் கல்லூரி கண்காணிப்பாளா் ராஜ்மோகன் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.

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