புனல்குளம் பகுதிகளில் இன்று மின்தடை
கந்தா்வகோட்டை ஒன்றியம், புனல்குளம் பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
கந்தா்வகோட்டை ஒன்றியம், புனல்குளம் பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.
பராமரிப்பு பணியால் புனல்குளம் ,தெத்துவாசல்பட்டி மஞ்சப்பேட்டை, தச்சன்குறிச்சி, விராலிப்பட்டி, நத்தம் மாடிப்பட்டி, சோழகம்பட்டி ,நொடியூா், சமுத்திரப்பட்டி, கொத்தம்பட்டி, கடவராயன்பட்டி, முதுகுளம், புதுநகா், குளத்தூா், நாயக்கன்பட்டி, நடுப்பட்டி, சேவியா் குடிகாடு, ஆத்தங்கரைப்பட்டி, கீரத்தூா், பருக்கைவிடுதி, முக்குடையான்பள்ளம், திடீா் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது. இத்தகவலை மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் சூ. வில்சன் தெரிவித்தாா்.
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