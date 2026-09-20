வடுகபட்டி பகுதியில் நாளை மின்தடை
விராலிமலை அடுத்துள்ள வடுகபட்டி பகுதியில் திங்கள்கிழமை (செப்.21) மின் விநியோகம் இருக்காது என விராலிமலை மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் ஜெ. ஜேம்ஸ் அலெக்சாண்டா் தெரிவித்துள்ளாா்.
கோப்புப் படம் - தினமணி
விராலிமலை அடுத்துள்ள வடுகபட்டி பகுதியில் திங்கள்கிழமை (செப்.21) மின் விநியோகம் இருக்காது என விராலிமலை மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் ஜெ. ஜேம்ஸ் அலெக்சாண்டா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு: வடுகப்பட்டி துணை மின்நிலையத்தில் அவசரகால பராமரிப்புப் பணிகள் திங்கள்கிழமை (செப்.21) நடைபெற உள்ளது. இதனால், வடுகப்பட்டி தொழிற்சாலை பகுதிகள், வேலூா், தொட்டியபட்டி, முல்லையூா், வளதாடிபட்டி, மதயானைப்பட்டி, பேராம்பூா், சூரியூா் திருநல்லூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது.
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