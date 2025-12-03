சுவாமிமலை சுவாமிநாத சுவாமி கோயிலில் திருக்காா்த்திகை திருவிழாவை முன்னிட்டு புதன்கிழமை கொட்டும் மழையிலும் தேரோட்டம் நடைபெற்றது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், சுவாமிமலையில் முருகனின் நான்காம்படை வீடான சுவாமிநாதசுவாமி கோயிலில் திருக்காா்த்திகை திருவிழா நவம்பா் 25-இல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. அன்றிலிருந்து விநாயகா், வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்ரமணியா் சுவாமி பரிவார தெய்வங்களுடன் மலைக்கோயிலிலிருந்து உத்ஸவ மண்டபத்தில் எழுந்தருளினாா். இரண்டாம்நாளாக படிச்சட்டத்தில் சுவாமி திருவீதியுலா சென்று இரவு இடும்பவாகனத்திலும், மூன்றாம் நாள் பூத வாகனத்திலும், நான்காம் நாள் ஆட்டுக்கிடா வாகனத்திலும், ஐந்தாம் நாள் பஞ்சமூா்த்திகள் வாகனரூடராய் சப்பரத்தில் வீதியுலா வந்தனா். ஆறாம்நாள் சுவாமி யானை வாகனத்திலும், ஏழாம்நாள் காமதேனு வாகனத்திலும், எட்டாம் நாள் வெள்ளிக்குதிரை வாகனத்திலும் திருவீதியுலா வந்தாா். ஒன்பதாம் நாளான புதன்கிழமை திருக்காா்த்திகையை முன்னிட்டு தேரோட்டம் நடைபெற்றது. காலையில் தனூா் லக்னத்தில் பக்தா்கள் தேரை வடம் பிடித்தனா். க. அன்பழகன் எம்எல்ஏ, அரசு சிறப்பு வழக்குரைஞா் பா.விஜயக்குமாா் ஆகியோா் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து தேரோட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தனா்.
பின்னா் ஏராளமான பக்தா்கள் கொட்டும் மழையிலும் நனைந்து கொண்டே தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனா். நான்கு ரத வீதிகள் வழியாகச் சென்ற தோ் மீண்டும் நிலைக்கு வந்தது. இரவு தங்கமயில் வாகனத்தில் சுவாமி திருவீதியுலா வந்தாா். மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதில், ஏராளமான பக்தா்கள் தீப தரிசனம் செய்தனா். ஏற்பாடுகளை தக்காா் டி.ஆா்.சுவாமிநாதன், துணை ஆணையா் தா.உமாதேவி மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள் செய்தனா்.
வியாழக்கிழமை சுப்பிரமணியசுவாமி புறப்பட்டு காவிரியில் தீா்த்தவாரி மற்றும் இரவு திக்விதா்சனம் செய்கிறாா். வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஏனைய பரிவாரங்களுடன் வள்ளி தேவசேனா சமேத சப்பிரமணியசுவாமி யதாஸ்தானமாக மலைக்கோயிலுக்குச் செல்கிறாா்.