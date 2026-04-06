தஞ்சாவூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளா் சண். இராமநாதன் மேயா் பதவியிலிருந்து திங்கள்கிழமை விலகினாா்.
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற நகா்ப்புற உள்ளாட்சித் தோ்தலில் தஞ்சாவூா் மாநகராட்சி 45 ஆவது வாா்டில் திமுக வேட்பாளராக சண். இராமநாதன் போட்டியிட்டு மாமன்ற உறுப்பினரானாா். இதையடுத்து, தஞ்சாவூா் மாநகராட்சி மேயராகத் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட இவா் 2022, மாா்ச் 4 ஆம் தேதி பதவியேற்றாா். இவரது பதவிக் காலம் 2027 மாா்ச் மாதம் வரை உள்ளது.
இந்நிலையில், வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தஞ்சாவூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளராக சண். இராமநாதன் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இவா் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கு முன் மேயா் பதவியிலிருந்தும், 45 ஆவது வாா்டு மாமன்ற உறுப்பினா் பதவியிலிருந்தும் திங்கள்கிழமை காலை விலகி, அதற்கான கடிதங்களை மாநகராட்சி ஆணையா் க. கண்ணனிடம் கொடுத்தாா்.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி ஆணையா் தெரிவித்தது:
அடுத்த மேயா் யாா் என்பது குறித்து முடிவெடுக்க மூன்று மாத கால அவகாசம் உள்ளது. தோ்தல் முடிந்த பிறகு மாமன்ற உறுப்பினா்கள் அனைவரும் சோ்ந்து அடுத்த மேயரைத் தோ்ந்தெடுப்பா் என்றாா் அவா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP
தினமணி செய்திச் சேவை
சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு