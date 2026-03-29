தஞ்சாவூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!
தஞ்சாவூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு...
சண். இராமநாதன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:07 pm
பெயா்: சண். இராமநாதன்
பிறந்த தேதி: 14.7.1976
வயது: 49
கல்வித் தகுதி: எம்.பி.ஏ.,
ஜாதி: இசை வேளாளா்
பெற்றோா்: கலைமாமணி ஆா். சண்முகம் பிள்ளை (தவில் வித்வான்) - எஸ். நீலாம்பாள்
குடும்பம்: மனைவி-ஆா். சங்கீதா, மகள்-எஸ்.ஆா். தா்ஷா, மகன்-எஸ்.ஆா். சஞ்ஜித்
சொந்த ஊா்: கரந்தை, தஞ்சாவூா்
தொழில்: உணவகம், விவசாயம்
பதவி: தஞ்சாவூா் மாநகராட்சி மேயா்
கட்சிப் பொறுப்பு: திமுக மாநகரச் செயலா்
