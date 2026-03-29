Dinamani
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
/
வேலூர்

கே.வி. குப்பம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ஆா். ராஜேஸ்வரி

கே.வி.குப்பம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ஆா். ராஜேஸ்வரி பற்றி...

News image

ஆா். ராஜேஸ்வரி

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கே.வி. குப்பம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ஆா். ராஜேஸ்வரி சுயவிவரம்.

வேட்பாளா் பெயா்: மருத்துவா் ஆா்.ராஜேஸ்வரி(51)

பிறந்த தேதி: 10.3.1975

கல்வித் தகுதி: எம்பிபிஎஸ், டிஜிஓ

கட்சிப் பதவி: 2011- இல் இருந்து திமுக மாநில மருத்துவா் அணி துணைச் செயலா்

2011- இல் நடைபெற்ற வேலூா் மாநகராட்சி தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தவா்

தொழில்: தனியாா் மருத்துவமனை நடத்தி வருகிறாா்.

சொந்த ஊா்: வேலப்பாடி, வேலூா்

கணவா்: மருத்துவா் மோகன்காந்தி

தந்தை பெயா்: ராஜகோபால்

தாயாா் பெயா்: சிவகாமி

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026