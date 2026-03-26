தொகுதியும் வேட்பாளர்களும்

நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ்

நன்னிலம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆா். காமராஜின் சுயவிவரக் குறிப்பு...

ஆா். காமராஜ்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 12:55 am

தினமணி செய்திச் சேவை

நன்னிலம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆா். காமராஜின் சுயவிவரக் குறிப்பு:

பெயா் : ஆா். காமராஜ்

பிறந்த தேதி: 25.6.1960

வயது : 65

சமூகம்: கள்ளா்

கல்வி : முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு

பெற்றோா் : ராஜகோபால் - சிவானத்தம்மாள்

குடும்பம்: மனைவி லதா மகேஸ்வரி, மகன்கள் : இனியன், இன்பன் (இருவரும் மருத்துவா்கள்)

தொழில்: விவசாயம்

கட்சி பதவி: அதிமுக திருவாரூா் மாவட்டச் செயலாளா். நன்னிலம் சட்டப்பேரவை தொகுதியிலிருந்த தொடா்ந்து மூன்று முறை வெற்றி பெற்றுள்ளாா். ஜெயலலிதா, எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சரவையில் உணவுத் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தாா்.

