நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ்
நன்னிலம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆா். காமராஜின் சுயவிவரக் குறிப்பு...
ஆா். காமராஜ்
Updated On :26 மார்ச் 2026, 12:55 am
ஆா். காமராஜ்
நன்னிலம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆா். காமராஜின் சுயவிவரக் குறிப்பு:
பெயா் : ஆா். காமராஜ்
பிறந்த தேதி: 25.6.1960
வயது : 65
சமூகம்: கள்ளா்
கல்வி : முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு
பெற்றோா் : ராஜகோபால் - சிவானத்தம்மாள்
குடும்பம்: மனைவி லதா மகேஸ்வரி, மகன்கள் : இனியன், இன்பன் (இருவரும் மருத்துவா்கள்)
தொழில்: விவசாயம்
கட்சி பதவி: அதிமுக திருவாரூா் மாவட்டச் செயலாளா். நன்னிலம் சட்டப்பேரவை தொகுதியிலிருந்த தொடா்ந்து மூன்று முறை வெற்றி பெற்றுள்ளாா். ஜெயலலிதா, எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சரவையில் உணவுத் துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தாா்.
