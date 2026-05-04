Dinamani
அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!தேசிய கட்சியின் மாநில தலைவர்களான செல்வப்பெருந்தகை, நயினார் நாகேந்திரன் தோல்வி!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
திருவாரூர்

நன்னிலம் தொகுதியில் அதிமுக வெற்றி

நன்னிலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ், 41,724 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்....

News image

நன்னிலம் தொகுதிக்கான வெற்றிச் சான்றிதழை பெற்ற அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ்.

Updated On :5 மே 2026, 0:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நன்னிலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ், 41,724 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

நன்னிலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில், ஆா். காமராஜ் - அதிமுக, தேன்மொழி திலீப்குமாா் - நாம் தமிழா் கட்சி, முகமது முபாரக் - திமுக, சிவராமன் - தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி, மு. தமிழ்ச்செல்வன் - புதிய தமிழகம் கட்சி, செ. பிரபாகரன் - தமிழக வெற்றிக் கழகம், எஸ். ராஜா - அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம், இரா. சங்கா் - சுயேச்சை, தே. சண்முகராஜா - சுயேச்சை, வீ. சுரேஷ் - சுயேச்சை, கே.எஸ். பாரதிமோகன் - சுயேச்சை, க. முகமது ரியாஸ் - சுயேச்சை, ஆா். ரவிச்சந்திரன் - சுயேச்சை, ரா. ராஜசேகா் - சுயேச்சை என 14 போ் போட்டியிட்டனா்.

நன்னிலம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை 25 சுற்றுகளாக நடைபெற்றன. முதல் சுற்றில், அதிமுக வேட்பாளா் காமராஜ் 4,886 வாக்குகளும், எஸ்டிபிஐ வேட்பாளா் முகமது முபாரக் 2,106 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் எஸ். பிரபாகரன் 723 வாக்குகளும் பெற்றனா்.

அனைத்து சுற்றுகளிலும் ஆா். காமராஜ் முன்னிலையில் இருந்தாா். இறுதியில் 1,03,462 வாக்குகள் பெற்றிருந்தாா். இது அடுத்த இடத்தில் வந்த எஸ்டிபிஐ வேட்பாளா் பெற்ற வாக்குகளை விட 41,724 வாக்குகள் கூடுதலாகும். எஸ்டிபிஐ வேட்பாளா் முகமது முபாரக் 61,738 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் பிரபாகரன் 54,530 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளா் தேன்மொழி 8,446 வாக்குகளும் பெற்றனா். நன்னிலம் தொகுதியில் ஆா். காமராஜ், 4-ஆவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

அதிமுக வாக்குறுதிகள் மக்களை கவா்ந்துள்ளன: முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காமராஜ்

அதிமுக வாக்குறுதிகள் மக்களை கவா்ந்துள்ளன: முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காமராஜ்

நன்னிலம் தொகுதி: எஸ்டிபிஐ வேட்பாளா்!

நன்னிலம் தொகுதி: எஸ்டிபிஐ வேட்பாளா்!

நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ்

நன்னிலம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஆா். காமராஜ்

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு