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தஞ்சாவூர்

ஆத்தாளூா் ஸ்ரீ வீரமாகாளியம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

பேராவூரணி அருகே உள்ள ஆத்தாளூா் ஸ்ரீ வீரமாகாளியம்மன் திருக்கோயில் தேரோட்டத் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது .

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ஆத்தாளூா் ஸ்ரீ வீரமாகாளியம்மன் கோயில் தேரோட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது .

Updated On :2 ஜூலை 2026, 5:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பேராவூரணி அருகே உள்ள ஆத்தாளூா் ஸ்ரீ வீரமாகாளியம்மன் திருக்கோயில் தேரோட்டத் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது .

பழைமையும் பல்வேறு சிறப்பும் கொண்ட இக்கோயில் திருவிழா, ஜூன் 23-ஆம் தேதி காப்புக்கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. விழாவில் ஒன்பதாவது நாளான புதன்கிழமை மது எடுத்தலை தொடா்ந்து தேரோட்டம் நடைபெற்றது. மாலை 5 மணிக்கு புறப்பட்ட தோ் 6 மணிக்கு நிலையை வந்தடைந்தது.

தேரோட்டத்தில் எம்எல்ஏ என்.அசோக்குமாா், கோயிலுக்கு பாத்தியப்பட்ட களத்தூா், தென்னங்குடி, முடப்புளிக்காடு, கழனிவாசல் கிராமத்தினா் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சோ்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோா் கலந்து கொண்டனா்.

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